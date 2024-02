Ο Κίλιαν Μέρφι θα επέστρεφε «ευχαρίστως» στο «Peaky Blinders» ως Τόμας Σέλμπι

Ο Κίλιαν Μέρφι θα επαναλάμβανε τον ρόλο ως Σέλμπι

Μια ερώτηση που μας έχει απασχολήσει κατά καιρούς, έλαβε επιτέλους την απάντησή της. Ναι, ο Κίλιαν Μέρφι, ο ηθοποιός που αγαπήσαμε λίγο παραπάνω μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «Peaky Blinders» θα επέστρεφε «ευχαρίστως» στον ρόλο του ως Τόμας Σέλμπι.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ A’ Ανδρικού Ρόλου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Desert Island Discs» του BBC Radio 4, και αποκάλυψε ότι εάν του δινόταν η ευκαιρία να επιστρέψει στον ρόλο του Σέλμπι, θα το έκανε με μεγάλη ευχαρίστηση. «Εάν υπάρξει περαιτέρω ιστορία για να ειπωθεί, και αν ο Στίβεν Νάιτ παραδώσει ένα σενάριο όπως ξέρω ότι μπορεί, τότε θα είμαι εκεί», δήλωσε.

Cillian Murphy says he will always be ready to star in a ‘PEAKY BLINDERS’ movie.



“If we want to watch 50-year-old Tommy Shelby, I will be there. Let’s do it.”



(Source: https://t.co/hyTXoaTZUu) pic.twitter.com/q3KYCXzhwJ