Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους – Μένουν μαζί

«Πηγαίνουν πολύ καλά και είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ»

Το ρομαντικό ειδύλλιο του Μπραντ Πιτ και της Ινές ντε Ραμόν φαίνεται πως δυναμώνει συνεχώς, αφού πλέον έχουν κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Το ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά μαζί τον Νοέμβριο του 2022, και τώρα, μια πηγή επιβεβαίωσε στο περιοδικό PEOPLE ότι συγκατοικούν.

Η πηγή, που είναι από το περιβάλλον της Ραμόν, τόνισε στο περιοδικό ότι αυτό το βήμα είναι «αρκετά πρόσφατο», σημειώνοντας ότι η ίδια δεν έχει εγκαταλείψει πλήρως το δικό της σπίτι. «Πηγαίνουν πολύ καλά και είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ», πρόσθεσε η πηγή.

Brad Pitt and Ines de Ramon have reportedly moved in together. Look back on their entire relationship here!https://t.co/aTZ120XG0J