Oscars 2024: Ο Τζον Σίνα δεν ήταν ποτέ ολόγυμνος - Πώς μας ξεγέλασε έτσι

Κι εμείς είπαμε ότι γδύθηκε, αλλά τα είπαμε λάθος

Τη Δευτέρα, όλοι μιλούσαν για τον γυμνό Τζον Σίνα στα Oscars. Ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο για τα καλύτερα κοστούμια και, πράγματι, έμοιαζε ολόγυμνος. Κρατούσε τον φάκελο με τις υποψηφιότητες και τον νικητή μπροστά του, κρύβοντας τα απαραίτητα, και είπε: «Κοστούμια… Είναι τόσο σημαντικά».

Ήταν όντως γυμνός;

Η απάντηση είναι αρνητική. Ο Τζον Σίνα φορούσε ένα μικροσκοπικό εσώρουχο στο χρώμα του δέρματος, το οποίο κάλυπτε τα οπίσθιά του όσο χρειαζόταν για να μην μας καλησπερίσει παραπάνω απ’ όσο θα θέλαμε, ενδεχομένως, προκαλώντας μας κρίση πανικού ή τραυματίζοντάς μας ανεπανόρθωτα, αλλά και να αναρωτηθούμε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τον φάκελο.

Αργότερα, η παραγωγή τον έντυσε και φαίνεται ότι κάτι φορούσε. Μπορείς να το δεις σε βίντεο παρακάτω.



What you didn't see on TV: John Cena's quick change. pic.twitter.com/h9tXdZXd1g