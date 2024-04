Η Ντούα Λίπα στο εξώφυλλο του TIME με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο

Το 2017, η Ντούα Λίπα είχε δηλώσει πως «θα ήθελα να κατακτήσω τον κόσμο. Αν μπορούσα». Στα 28 της, ίσως τον έχει κατακτήσει

Πέντε από τα τραγούδια της έχουν σκαρφαλώσει στο top 10 του Billboard Hot 100. Την περασμένη χρονιά, συμμετείχε σε μία από τις πιο πετυχημένες παραγωγές, την ταινία «Βarbie», αλλά και στην ταινία «Argylle», κυκλοφορώντας παράλληλα νέα κομμάτια από το άλμπουμ της «Radical Optimism». Και ναι, η Ντούα Λίπα είναι μια παγκόσμια σουπερ σταρ που τώρα κοσμεί το εξώφυλλο του περιοδικού TIME, ως ένας από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο.

Το 2017, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο περιοδικό, είχε δηλώσει πως «θα ήθελα να κατακτήσω τον κόσμο. Αν μπορούσα». Στα 28 της, ίσως τον έχει κατακτήσει. Αυτό, όμως, δεν την κάνει να επαναπαύεται ούτε στιγμή. «Από πολύ μικρή, σημείωνα πράγματα που ονειρευόμουν για τον εαυτό μου», λέει η ίδια στη νέα συνέντευξή της μετά τη φωτογράφιση για το εξώφυλλο του περιοδικού TIME 100. «Πάντα σχεδίαζα το μέλλον. Αν και προκύπτουν εκπλήξεις που αξιολογώ εκείνη τη στιγμή, υπάρχει πάντα ένας μακροπρόθεσμος στόχος». Η Ντούα Λίπα, πιστεύει στη «δύναμη» του manifesting. «Το manifesting είναι σημαντικό για εμένα. Τίποτα δεν είναι τόσο μεγάλο», τονίζει η σταρ στις δηλώσεις της.

Το πρώτo της single, «New Love», κυκλοφόρησε το 2015 και γρήγορα ακολούθησε το «Be the One». Το 2016, ακολούθησαν κι άλλες επιτυχίες – «Hotter Than Hell», «Blow Your Mind» - καθώς και μια δυναμική συνεργασία με τον Σον Πολ («No Lie»). Το πρώτο της άλμπουμ, κυκλοφόρησε στις 2 Ιουνίου του 2017 με τον τίτλο «Dua Lipa» και τον επόμενο μήνα ακολούθησε και το έκτο της single, «New Rules», το οποίο και έφτασε στην πρώτη θέση των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο.

H επιτυχία της, φυσικά, δεν τελειώνει εκεί. Μετά την κυκλοφορία του «Dua Lipa», το οποίο της χάρισε πέντε υποψηφιότητες στα Brit Awards 2018, η σταρ κυκλοφόρησε το 2020 το βραβευμένο «Future Nostalgia», το οποίο της χάρισε το Brit Award για το βρετανικό άλμπουμ της χρονιάς και το «Best Pop Vocal Album» στα 63α ετήσια βραβεία Grammy. Όλα αυτά τα «μικρά» βήματα, οδήγησαν στη συμμετοχή της στην «Barbie». Η ίδια, ωστόσο, εκτός από το τραγούδι και την υποκριτική, ασχολείται και με τα media, έχοντας δημιουργήσει το podcast «Dua Lipa: At Your Service».

Στη συνέντευξή της στο περιοδικό, η ίδια καταπιάνεται και με το κομμάτι της ζωή της, ως παιδί, στο Κόσοβο. «Κατάγομαι ταυτόχρονα από δύο μέρη. Το να είμαι από το Κόσοβο είναι μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου και το ότι πήρα την αλβανική υπηκοότητα είναι κάτι συναρπαστικό». Για να τιμήσει τις ρίζες της, η σταρ θέλει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος – και οι θαυμαστές της, αντιλαμβάνονται το Κόσοβο. «Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται το Κοσσυφοπέδιο, δεν θέλω να σκέφτονται: "Ω, το κατεστραμμένο από τον πόλεμο Κοσσυφοπέδιο". Υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα σε αυτό», λέει.

«Κάνουμε ένα φεστιβάλ στην Πρίστινα, εγώ και ο μπαμπάς μου, που έχει ως στόχο να φέρουμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να έρθουν εδώ και να δουν πόσο διαφορετικό είναι το μέρος, από αυτό που περιμένουν - είτε πρόκειται για καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, είτε για θαυμαστές που έρχονται για να δουν καλλιτέχνες που αγαπούν από γειτονικές χώρες. Ξέρω ότι όταν ζούσα στο Κοσσυφοπέδιο, κανένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες δεν ερχόταν εκεί. Είναι το μεγαλύτερο όνειρό μου να μπορέσω να το φέρω αυτό στα παιδιά εκεί».

«Είμαι απλά ένας διαφορετικός άνθρωπος», τονίζει σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, σημειώνοντας ότι αυτήν την περίοδο ασχολείται με το τρίτο της άλμπουμ και την προώθησή του. «Φυτεύω σπόρους για τις άλλες προσπάθειές μου σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Είναι για μένα ένας τρόπος να δείξω σε όλους τις άλλες πτυχές μου», σημειώνει στο τέλος της συνέντευξής της, αναφερόμενη στη «Radical22» την εταιρεία media που δημιούργησε πρόσφατα.