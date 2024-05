Η Κόρτνεϊ Κοξ υποστηρίζει ότι ο Μάθιου Πέρι την «επισκέπτεται» μετά τον θάνατό του: «Είναι γύρω μου»

Ο απρόσμενος θάνατος του Μάθιου Πέρι κόστισε πολύ στην Κόρτνεϊ Κοξ

Η Κόρτνεϊ Κοξ έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για το πόσο της στοίχισε η απώλεια του Μάθιου Πέρι, αφού οι δυο τους ήταν σαν οικογένεια. Η διάσημη ηθοποιός, όπως κι ολόκληρο το καστ των «Friends», συγκλονίστηκαν από τον θάνατό του, καθώς κανείς δεν περίμενε αυτή τη θλιβερή εξέλιξη.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από το τελευταίο γύρισμα που έγινε πριν από περίπου έναν μήνα, η Κόρτνεϊ Κοξ αναφέρθηκε σε συνέντευξή της σε πρόσφατο επεισόδιο του «CBS Sunday Morning» στον Μάθιου Πέρι, λέγοντας πως εξακολουθεί να τον νιώθει γύρω της κι ας μην βρίσκεται εν ζωή: «Είμαι τόσο ευγνώμων που συνεργάστηκα τόσο στενά μαζί του για τόσα χρόνια. Με επισκέπτεται πολύ, αν πιστεύουμε σε αυτό».

Η Κόρτνεϊ Κοξ μπήκε σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το κομμάτι, υποστηρίζοντας πως νιώθει πολύ κοντά της και τους γονείς της, με τους οποίους κάποιες φορές μιλάει. «Μιλάω με τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τον Μάθιου. Νιώθω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που, νομίζω, μας καθοδηγούν», εξήγησε.

Και συμπλήρωσε σχετικά με τον Μάθιου Πέρι: «Αισθάνομαι ότι ο Μάθιου Πέρι είναι σίγουρα γύρω μου».

Courteney Cox says late ‘Friends’ co-star Matthew Perry still ‘visits’ her after death: He’s ‘around for sure’ https://t.co/MIH8cRdY4O pic.twitter.com/S1IMnfafd3