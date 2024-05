Σκάρλετ Γιόχανσον: Θα κινηθεί νομικά εναντίον της OpenAI - Υποστηρίζει ότι έκλεψε τη φωνή της

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα απευθυνθεί στη δικαιοσύνη

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα κινηθεί νομικά κατά της OpenAi, κατηγορώντας τη ότι χρησιμοποίησε τη φωνή της, χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η διάσημη ηθοποιός υποστήριξε πως η εταιρεία της ζήτησε να παραχωρήσει τη φωνή της για το νέο chatbot «Sky», όμως εκείνη αρνήθηκε την πρόταση.

Όταν, λοιπόν, κυκλοφόρησε το demo την περασμένη εβδομάδα, η Σκάρλετ Γιόχανσον έμεινε εμβρόντητη, διότι άκουσε μια πιστή αντιγραφή - απομίμηση της φωνής της, χωρίς να έχει συμφωνήσει ποτέ για κάτι τέτοιο. Η ηθοποιός εκνευρίστηκε και θύμωσε ακούγοντας το συγκεκριμένο demo και ανέφερε πως άνθρωποι από το περιβάλλον της δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν ότι δεν επρόκειτο για τη δική της φωνή.

«Όταν άκουσα το demo που κυκλοφόρησε, σοκαρίστηκα, εξοργίστηκα και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ο κύριος Σαμ Άλτμαν επέλεξε μια φωνή που ακούγεται τόσο παρόμοια με τη δική μου», είπε η Σκάρλετ Γιόχανσον, αφήνοντας υπονοούμενα για τον CEO της OpenAi. «Οι στενότεροι φίλοι μου και τα πρακτορεία ειδήσεων δεν μπορούσαν να καταλάβουν διαφορά στις φωνές μας», τόνισε η ηθοποιός.

Και συμπλήρωσε: «Ο Σαμ Άλτμαν μου είπε ότι ένιωθε πως δανείζοντας τη φωνή μου, θα μπορούσα να γεφυρώσω το χάσμα μεταξύ των εταιρειών τεχνολογίας και των δημιουργών και να βοηθήσω τους καταναλωτές να νιώσουν άνετα με τις τεράστιες αλλαγές που φέρνει στη ζωή των ανθρώπων η Τεχνητή Νοημοσύνη. Είπε ότι η φωνή μου μπορεί να καθησυχάσει τους ανθρώπους».

Say hello to GPT-4o, our new flagship model which can reason across audio, vision, and text in real time: https://t.co/MYHZB79UqN



Text and image input rolling out today in API and ChatGPT with voice and video in the coming weeks. pic.twitter.com/uuthKZyzYx