Scarlett Johansson: «Παρά τη δικαστική διαμάχη, δεν έχω σταματήσει να πιστεύω στη μαγεία της Disney»

Η ηθοποιός μιλά για τη δικαστική διαμάχη που λύθηκε, την καριέρα και την απεργία των σεναριογράφων

Τον Ιούλιο του 2021, λίγες μέρες πριν γεννήσει το δεύτερο παιδί της, Cosmos, ξεκίνησε μία δικαστική διαμάχη μεγατόνων με την Disney. Έκανε καραντίνα στο σπίτι της, βλέποντας το prequel Black Widow να κάνει πρεμιέρα σε κινηματογράφους και στo Disney+, όταν το συμβόλαιό της τη διαβεβαίωνε ότι θα βρισκόταν μόνο στις αίθουσες. Η απάντηση της Disney ήταν ότι η Johansson δεν καταλαβαίνει τις επιπτώσεις της πανδημίας και ότι μάλλον δεν της έφταναν τα 20 εκατομμύρια που πήρε πριν την κυκλοφορία του prequel.

Η νομική ομάδα της όμως τη στήριξε, σε μία κίνηση που δεν θα την οδηγούσε μόνο σε διακανονισμό (τελικά πήρε 40 εκατομμύρια) αλλά και σε μία σημαντική διεκδίκηση των δικαιωμάτων της. Και έγινε από γυναίκα απέναντι σε έναν κολοσσό, πράγμα καθόλου συνηθισμένο. Σήμερα, η Johansson μιλά για αυτό, και πολλά άλλα, στο Variety ενώ τίποτα δεν κατάφερε να την αποτρέψει από το να συνεχίσει να πιστεύει στη μαγεία της Disney.

«Στενοχωρήθηκα και απογοητεύτηκα. Αλλά κυρίως στενοχωρήθηκα. Ήταν σουρεάλ γιατί ήμασταν όλοι σε απομόνωση και εγώ ήμουν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Θυμάμαι όμως εκείνη την περίοδο γιατί όλοι με σταματούσαν να μου πουν μπράβο, επειδή υπερασπίστηκα τον εαυτό μου. Με υποστήριξαν ξένοι άνθρωποι που δεν τους αφορούσε το θέμα». Και αν νομίζεις ότι αυτό ήταν το τέλος της συνεργασίας της με την Disney, κάνεις λάθος. Η Scarlett λατρεύει το μέρος, επισκέπτεται το Disney World 10 φορές τον χρόνο και ετοιμάζει την ταινία "Tower of Terror", με τον Taika Waititi στη σκηνοθεσία. Η συνεργασία της με τη Marvel εξάλλου μετρά περίπου 13 χρόνια, και έχει υποδυθεί τη Natasha 8 φορές. Απλώς ήρθε η ώρα να κλείσει ο συγκεκριμένος κύκλος. «Μπόρεσα να διαχωρίσω τη δημιουργική ομάδα της Disney, με τους οποίους έχω συνεργαστεί πολύ, από την ομάδα που αναλαμβάνει το οικονομικό και εμπορικό κομμάτι».

Η 38χρονη ηθοποιός μεγάλωσε στο Μανχάταν με τον δίδυμο αδερφό της και δύο αδερφές. Έκανε ό,τι μπορούσε για να πάρει λίγη προσοχή με τραγούδια, χορό και αυτοσχέδιες ερμηνείες, τις οποίες οφείλει στη λατρεία της μητέρας της για ταινίες. «Όταν είχε λεφτά, μάς πήγαινε στην ουρά του κινηματογράφου για να βρούμε εισιτήρια μισοτιμής». Οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν 13 και έμεινε στη Νέα Υόρκη για να μεγαλώσει με τον πατέρα της.

Η υποκριτική ήρθε επαγγελματικά στη ζωή της όταν ήταν μόλις 9 χρονών, στη θεατρική παράσταση "Sophistry" μαζί με τον Ethan Hawke. «Ήμουν τρελά ερωτευμένη μαζί του. Ο Ethan τότε ήταν τα πάντα στον χώρο». Την ίδια χρονιά, έπαιξε με τον Elijah Wood στο "North", αλλά 4 χρόνια αργότερα, έκλεψε τις καρδιές όλων με τον Γητευτή των Αλόγων. Στα 17, βρέθηκε στο Τόκυο, για να συμπρωταγωνιστήσει με τον Bill Murray στο «Χαμένοι στη Μετάφραση» της Sofia Coppola.

Ήταν η ταινία που της χάρισε υποψηφιότητες για BAFTA και Χρυσή Σφαίρα, αλλά οι προτάσεις που έρχονταν ήταν μόνο για ρόλους σεξοβόμβας. Ένιωσε να πέφτει σε δημιουργικό τέλμα, έχασε τον ρόλο στο "Gravity" του Cuaron, αλλά μπήκε στο σύμπαν της Marvel, όταν η Emily Blunt απέρριψε τον ρόλο. Αυτό ήταν. Ξεκίνησε να δέχεται διαφορετικές προτάσεις για ρόλους, όπως το "Her" και το "Under the Skin". Θεωρεί ότι αυτό που τη βοήθησε να έχει μία σχετικά ισορροπημένη παιδική ηλικία ως child actor, ήταν οι γονείς της και τα όρια που της έβαζαν. Πάνω από όλα ήταν το σχολείο. «Θα μπορούσα όμως να είχα πάρει έναν άλλο δρόμο, όπως συνέβη σε πολλά παιδιά».

Variety/Mary Ellen Matthews

Αναφέρεται στο πιο καυτό και επίκαιρο θέμα του Hollywood, τη μαζική απεργία των σεναριογράφων. Αφορά εξάλλου και τον σύζυγό της, Colin Jost, που δουλεύει για το SNL. «Αυτά που ζητούν ακούγονται δίκαια. Θα ήταν τέλειο να καταλήξουν σε συμφωνία και να μην φτάσουν μέχρι εδώ, γιατί οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές, αλλά θα έπρεπε να έχει ήδη λυθεί, γιατί συμβαίνει εδώ και χρόνια».

Το νέο της project, που θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες, είναι το "Asteroid City" του Wes Anderson. Ο ρόλος της Midge Campbell γράφτηκε ειδικά για την Johansson και εκείνη ήταν περίεργη να μάθει το backstory μίας γυναίκας στα 50s. «Θυμίζει πολύ Betty Davis». Ο Anderson πάντως αποθεώνει την ηθοποιό του, λέγοντας ότι όλη η μαγεία της ερμηνείας της βρίσκεται στη φωνή της. «Είναι τόσο εκφραστική. Νομίζω ότι είναι το πιο δυνατό της σημείο». Μία φωνή που χρησιμοποιεί κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά, όταν καλείται να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο Variety