Κέιτι Χολμς: Η 18χρονη κόρη της «κλέβει» τα ρούχα της - «Έχει δική της αίσθηση του στιλ»

Πολύ τυχερή η Σούρι Κρουζ θα έλεγε κανείς

Η Κέιτι Χολμς είναι μητέρα ενός κοριτσιού, της Σούρι Κρουζ - από τον γάμο της με τον διάσημο ηθοποιό Τομ Κρουζ - η οποία στα μέσα Απριλίου συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας της και έτσι πλέον ανήκει στο κλαμπ των ενηλίκων.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη «Sunday Times», η Κέιτι Χολμς ρωτήθηκε, αν έχει κρατήσει κάποια ξεχωριστά κομμάτια της ντουλάπας της για τη μοναχοκόρη της, με την ίδια να απαντάει καταφατικά. Η ηθοποιός φημίζεται για το στιλ και τις εξαιρετικές επιλογές της, συνεπώς η γκαρνταρόμπα της αποτελείται από μικρούς θησαυρούς, συνεπώς δεν είμαστε λίγες εκείνες που θα θέλαμε να βρισκόμαστε στη θέση της Σούρι Κρουζ.

Katie Holmes Has Saved 'Some' Outfits for Daughter Suri but Says She 'Her Own Sense of Style' https://t.co/VOqgYCluRB