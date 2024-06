Κέβιν Σπέισι: Παραδέχεται ότι η συμπεριφορά του «ξεπερνούσε τα όρια» στο παρελθόν – «Άπλωνα παραπάνω τα χέρια μου»

«Άγγιζα κάποιον σεξουαλικά με έναν τρόπο που δεν κατανοούσα εκείνη τη στιγμή ότι ο άλλος δεν ήθελε»

Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη, μετά τις κατηγορίες εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση, έδωσε ο Κέβιν Σπέισι, μιλώντας στον δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν. Υπενθυμίζουμε ότι ο Κέβιν Σπέισι, κατηγορήθηκε αρχικά από τον ηθοποιό Άντονι Ραπ, όταν εκείνος ισχυρίστηκε, το 2017, ότι ο Σπέισι του επιτέθηκε σεξουαλικά το 1986, όταν ήταν 14 ετών και ο Σπέισι 26. Το 2022, δικαστήριο στις ΗΠΑ, αποφάνθηκε ότι ο Σπέισι δεν ήταν υπεύθυνος για το περιστατικό.

Έναν χρόνο αργότερα, το 2023, δικαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο έκρινε πως ο Κέβιν Σπέισι είναι αθώος και για τις 9 κατηγορίες από 4 άντρες που τον είχαν καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση και εξαναγκασμό σε σεξ χωρίς συναίνεση, όταν εκείνος διατελούσε καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Old Vic του Λονδίνου.

Kevin Spacey admits to Piers Morgan that he has been "too handsy" in the past: "Touching someone sexually in a way that I didn't know at the time they didn't want."



