Μεγκ Μπέλαμι: «Μου έλεγαν πως είμαι χοντρή για να παίξω την Κέιτ Μίντλετον στο The Crown»

Ήταν μια πρώτη «ματιά στο πώς είναι να είσαι γυναίκα σε αυτήν τη βιομηχανία»

Η Μεγκ Μπέλαμι είναι η ηθοποιός που υποδύεται την Κέιτ Μίντλετον, στη νεαρή της ηλικία, στην τελευταία σεζόν της σειρά του Netflix «Τhe Crown». Η ίδια, σε συνέντευξή της, όπως σημειώνει η Independent, εξομολογήθηκε την αρνητική εμπειρία της από τα προσβλητικά σχόλια που έχει δεχτεί για το σώμα της, με αφορμή τον ρόλο της.

«Είχα περάσει μια πολύ μεγάλη ημέρα, δίνοντας συνεντεύξεις στον Τύπο. Είχε πάει πολύ καλά και μετά, μίλησα στο τηλέφωνο και άκουσα όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια που είχαν γράψει για το σώμα μου στο διαδίκτυο», είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της. Σύμφωνα με την Independent , η Μεγκ Μπέλαμι δήλωσε ότι η διαδικτυακή της εμπειρία με τα τρολ της έδωσε μια πρώτη «ματιά στο πώς είναι να είσαι γυναίκα σε αυτήν τη βιομηχανία».

