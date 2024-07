Κέιτ Μίντλετον: Αναμένουν την εμφάνισή της στο Γουίμπλεντον - Θα είναι η δεύτερη δημόσια, μετά τον καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον συνεχίζει την «αθόρυβη» μάχη με τον καρκίνο

Εδώ και περίπου επτά μήνες, η Κέιτ Μίντλετον έχει διαγνωστεί με καρκίνο και έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, ώστε να διαφυλάξει την ψυχική υγεία και ηρεμία της και να συγκεντρωθεί στον στόχο της, που δεν είναι άλλος από την πλήρη ανάρρωσή της.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει «παγώσει» τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών της, που τη συμβούλεψαν να παραμένει ξεκούραστη και να αφιερώνει όλη την ενέργειά της στη θεραπεία της. Συνεπώς, όλους αυτούς τους μήνες η ίδια, τα παιδιά και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ζουν στο παλάτι που βρίσκεται στην εξοχή, ώστε να έχουν ιδιωτικότητα και να είναι προστατευμένοι από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη το Γουίμπλεντον, το τουρνουά τένις, στο οποίο κάθε χρόνο δίνουν το «παρών», μεταξύ άλλων και διασημότητες. Το βασιλικό ζευγάρι είθισται να παρακολουθεί κάποιους από τους αγώνες, ωστόσο φέτος αυτό δεν έχει καταστεί δυνατόν. Και μπορεί οι διοργανωτές να περίμεναν την Κέιτ Μίντλετον, όμως εκείνη τους επιφύλασσε μια έκπληξη, καθώς πήγαν οι γονείς της.

Kate Middleton’s parents attend Wimbledon without her as organizers remain ‘hopeful’ she will go to tennis tournament https://t.co/naWM3q0S8G