Η δημόσια συγγνώμη του αδερφού της Τζούλια Ρόμπερτς, 6 χρόνια μετά τη δήλωσή του: «Σε εμένα οφείλει την καριέρα της»

Όλα όσα έγραψε στα απομνημονεύματά του για τη δυσλειτουργική τους σχέση

Δημόσια συγγνώμη από την αδερφή του, Τζούλια Ρόμπερτς ζήτησε ο Έρικ μέσω των απομνημονευμάτων του που μόλις είδαν το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα σε κεφάλαιο του στο Runaway Train: Or the Story of My Life So Far, γράφει: «Τώρα ένα από τα πράγματα για τα οποία θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη σε αυτό το βιβλίο είναι που είπα δημόσια σε περισσότερες από μία περιπτώσεις: "Αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα υπήρχε η Τζούλια Ρόμπερτς". Αυτό δεν είναι μόνο ατυχές, αλλά είναι επίσης αναληθές. Και ελπίζω ότι θα δεχτεί αυτή τη δημόσια συγγνώμη. Ήταν ένα ανόητο πράγμα που είπα».

Eric Roberts is publicly apologizing to his sister Julia Roberts after taking credit for her fame and success: 'It was an asinine thing to have said. I was proud of her, but it was pride turned on its head, to my own advantage.' https://t.co/XuCUb3lhcX