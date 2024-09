Τα «Φιλαράκια» ανησυχούν για τον Ματ ΛεΜπλανκ - Έχει απομονωθεί μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Ο λόγος που έχουν θορυβηθεί τα υπόλοιπα μέλη της τηλεοπτικής παρέας που έγραψε ιστορία

Ο Ματ ΛεΜπλανκ, ο αγαπημένος Τζόι από την all time classic σειρά, τα «Φιλαράκια», το τελευταίο διάστημα έχει κάνει τους συμπρωταγωνιστές του να ανησυχούν με τη συμπεριφορά και τη στάση του, την ίδια στιγμή που πλησιάζει και η επέτειος του θανάτου του Μάθιου Πέρι.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, λίγο μετά τον τραγικό θάνατο του τηλεοπτικού Τσάντλερ, τον Οκτώβριο του 2023, μια είδηση που μας συγκλόνισε, ο ηθοποιός έχει κάνει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις.

Η τελευταία του μάλιστα -εντοπίστηκε στο Λος Άντζελες νωρίτερα αυτόν τον μήνα- όπως και δήλωσε μια πηγή στο In Touch Weekly, έγινε αντικείμενο συζήτησων όλων των συμπρωταγωνιστών του με το που είδαν τις παρακάτω φωτογραφίες.

Matt LeBlanc seen out in Los Angeles as arrests made in Matthew Perry's deathhttps://t.co/1NunXW1FT5 pic.twitter.com/jCIhiiK1Aj