Η Ολίβια Μαν έγινε ξανά μαμά, μετά την περιπέτεια με τον καρκίνο - Απέκτησε την κόρη της μέσω παρένθετης μητέρας

Η Ολίβια Μαν αφήνει το σκοτεινό παρελθόν και κοιτάει με αισιοδοξία και χαρά το μέλλον



Η Ολίβια Μαν και ο Τζον Μαλέινι έγιναν γονείς για δεύτερη φορά! Το ερωτευμένο ζευγάρι, συγκινημένο και χαρούμενο, υποδέχτηκε στον κόσμο την κόρη του στις 14 Σεπτεμβρίου, ωστόσο ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός περίπου μια εβδομάδα μετά. Από τρεις έγιναν τέσσερις, με την ευτυχία τους να είναι διάχυτη.

Η περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη για την Ολίβια Μαν, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο και χρειάστηκε να κάνει θεραπείες και να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υγείας. Η ηθοποιός νοσηλεύτηκε για αρκετό καιρό, ταλαιπωρήθηκε, ωστόσο κατάφερε να βγει νικήτρια από αυτή την περιπέτεια και να επιστρέψει στην ασφάλεια του σπιτιού της.

Olivia Munn and John Mulaney are new parents again to a baby girl after the actress' breast cancer journey. 💗 https://t.co/Uh8GuM0v3u