Τζόνι Ντεπ: Η ζωή μου μετατράπηκε σε σαπουνόπερα. Όλοι έχουμε περάσει δύσκολα

«Σίγουρα, μπορούμε να πούμε ότι έχω περάσει πολλά πράγματα κατά καιρούς»

Σε έναν γρήγορο απολογισμό των όσων έχουν συμβεί σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την τελευταία του κινηματογραφική δουλειά, στην ταινία «The Brave», του 1997, έκανε ο Τζόνι Ντεπ. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, για την τελευταία του σκηνοθετική δουλειά, «Modi, Three Days on the Wing of Madness» (θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5/12), ο Τζόνι Ντεπ κλήθηκε να συγκρίνει τις δικές του εμπειρίες με εκείνες του πρωταγωνιστή της ταινίας του.

«Σίγουρα, μπορούμε να πούμε ότι έχω περάσει πολλά πράγματα κατά καιρούς, αλλά είμαι εντάξει», είπε αρχικά. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε έμμεσα στην πρόσφατη δικαστική διαμάχη του με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ, λέγοντας ότι η ζωή του μετατράπηκε σε σαπουνόπερα. «Νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει διάφορα πράγματα, τελικά. Ίσως η δική σας ζωή να μην μετατράπηκε σε σαπουνόπερα, τηλεοπτικά μάλιστα, αλλά όλοι βιώνουμε και περνάμε αυτά που περνάμε».

Η νέα ταινία «Modi» που έκανε την πρεμιέρα της στο 72ο Διεθνές Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, αφηγείται ένα μέρος της ζωής του μποέμ καλλιτέχνη Αμεντέο Μοντιλιάνι, ο οποίος περιηγείται στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο Παρίσι και στη ζωντανή καλλιτεχνική σκηνή της χώρας, το 1916. Η επίσημη σύνοψη του φιλμ μιλάει για «μία ιστορία για την τέχνη, την αγάπη και την απόρριψη».

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Τζόνι Ντεπ εκμυστηρεύτηκε ότι η πιο πρόσφατη εμπειρία του ως σκηνοθέτης ήταν «απείρως πιο θετική» από εκείνη που πέρασε όταν ανέλαβε το τιμόνι της ταινίας «The Brave». Αυτήν τη φορά, τόνισε πως η εμπειρία «μου επέτρεψε να μπορέσω να δω και να βιώσω πραγματικά αυτό που έκανα... να είμαι βασικά ένα γιγάντιο νήπιο, όπως είμαι, και να καταλάβω ότι όταν γυρίζεις μια ταινία πρέπει τουλάχιστον να είναι διασκεδαστική».