Βασίλισσα Ελισάβετ: “Είχε διαγνωστεί με καρκίνο στα οστά”, αποκαλύπτει ο Μπόρις Τζόνσον

Ο Μπόρις Τζόνσον έκανε ειδική αναφορά στη βασίλισσα Ελισάβετ στο νέο βιβλίο του

Η βασίλισσα Ελισάβετ «έφυγε» από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 σε ηλικία 96 ετών από φυσικά αίτια, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το παλάτι. Δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, ο Μπόρις Τζόνσον ετοιμάζει να κυκλοφορήσει το καινούργιο βιβλίο του, στις σελίδες του οποίου αναφέρεται στη βασίλισσα Ελισάβετ και στα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Unleashed», ότι η μονάρχης της Βρετανίας είχε διαγνωστεί με μια μορφή καρκίνου των οστών, γεγονός που είχε κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό. Αυτή είναι η πρώτη φορά, που πρόσωπο της πολιτικής σκηνής αναφέρεται στην αιτία θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ, κάνοντας μια σημαντική αποκάλυψη.

The late Queen Elizabeth II had a form of bone cancer in her final years, former UK Prime Minister Boris Johnson claimed in his memoir. https://t.co/TzrzgZsZqU