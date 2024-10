Πολ Μεσκάλ: «Καλύτερα κάποιος να έχει ισχυρή γνώμη για σένα, παρά να μην έχει καθόλου γνώμη»

Ο Πολ Μεσκάλ έχει αναγκαστεί να μάθει πώς να βάζει όρια

Μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του. Οι ρόλοι του Πολ Μεσκάλ, συμπεριλαμβανομένων των ρόλων που ξεπέρασαν κάθε όριο και προσδοκία, όπως του αθλητή Κόνελ στην ταινία Normal People, του gay party boy στο All of Us Strangers και την ερμηνεία του ο καταθλιπτικός νεαρός πατέρας στην ταινία Aftersun, για την οποία κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ στην ηλικία των 26 ετών, συχνά χαρακτηρίζονται από μελαγχολία.

Τώρα, με αφορμή τον ρόλο του στο Gladiator II, η οποία θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, ο Πολ Μεσκάλ έκανε μια εντυπωσιακή φωτογράφιση για το περιοδικό GQ και μίλησε για την καριέρα του στον κινηματογράφο, την επιτυχία, την προσωπική του ζωή και τις φήμες. Ο ίδιος, βρίσκεται σε αυτό το στάδιο της φήμης, κατά το οποίο η ιδιωτικότητα είναι μια περίεργη έννοια. Η ερωτική του ζωή ενδιαφέρει τους πάντες, αλλά ο Μεσκάλ έχει μάθει – ή έχει αναγκαστεί, να βάλει όρια.

«Έχω μάθει ότι υπάρχουν πλέον ορισμένες γραμμές που θα είναι αδιαπέραστες προς όφελος της δικής μου ψυχικής υγείας, αλλά και προς όφελος της δουλειάς μου. Γιατί νομίζω ότι αν δεν έχεις αυτά τα όρια όσον αφορά στην ιδιωτική σου ζωή, οι άνθρωποι γνωρίζουν πάρα πολλά για σένα και τότε δεν μπορούν να επενδύσουν στον φανταστικό χαρακτήρα σου επειδή ξέρουν ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό για πρωινό», υποστήριξε στη συνέντευξή του. Για τον Πολ Μεσκάλ, η ιδιωτική του ζωή είναι κάτι πολύτιμο.

Ο Μεσκάλ δεν αγαπάει τη φήμη, αλλά έχει μάθει πώς να τη διαχειρίζεται. «Καλύτερα κάποιος να έχει μια ισχυρή γνώμη για σένα παρά να μην έχει καθόλου γνώμη, ακόμα κι αν είναι λάθος», σημείωσε, τονίζοντας πως στην τελική εσύ «ξέρεις ποιος είσαι πίσω από κλειστές πόρτες, και αυτό είναι το ιδιωτικό κομμάτι που πρέπει να προστατεύεται».

Ο ίδιος επιλέγει να διατηρεί στενό τον κύκλο των φίλων του, με τους περισσότερους κάνει παρέα από την παιδική του ηλικία ή είναι πρώην συμπρωταγωνιστές του. Ακόμα κι αν δεν έχει λογαριασμούς στα social media, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σκρολάρει. Τον περασμένο χειμώνα, εμφανίστηκαν μερικές φήμες, που πήραν μεγάλες διαστάσεις μέσω βίντεο στο TikTok, ότι ο Μεσκάλ έκανε one-night stands. Ο ίδιος, τις αρνείται κατηγορηματικά. «Κοιτούσαμε τα βίντεο και γελούσαμε. Είναι κατηγορηματικά αναληθή», τόνισε στη συνέντευξη, περιγράφοντας πως την περίοδο που έκαναν την εμφάνισή τους αυτά τα βίντεο, ήταν διακοπές με την οικογένειά του.

Κοιτώντας πίσω του, όταν ήταν ακόμα 24 ετών, καταλαβαίνει πως ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος. «Όλα ήταν ακόμα τόσο ιδανικά στο μυαλό μου. Ήμουν τόσο βαθιά ανεπηρέαστος σε εκείνη την ηλικία. Δεν εννοώ πιο ευτυχισμένος με την ευρεία έννοια, αλλά ήταν κάτι σαν να ήταν όλα ρόδινα. Αλλά και η άλλη πλευρά ήταν πάντα διαθέσιμη για μένα. Καταλαβαίνω το ψυχολογικό τοπίο των χαρακτήρων που υποδύομαι και αυτό δεν προκύπτει μόνο από την ανάγνωση του σεναρίου, αλλά από κάπου μέσα σου».

Μοιραία, η συζήτηση πήγε και τον ρόλο του στο Gladiator II, ο οποίος ξέρει ότι αυτό που θα κάνει είναι μακράν «το μεγαλύτερο πράγμα που έχω κάνει από άποψη ευθύνης που αφορά στο κοινό και στο πλήθος των ανθρώπων που θα το δουν. Αλλά νομίζω ότι έχω πλέον δημιουργήσει μια προσωπική υποδομή όπου γνωρίζω τον χάρτη του τι θέλω να γίνω ως ηθοποιός».

Στο μέλλον, ο Πολ Μεσκάλ φαντάζεται να είναι παντρεμένος, με οικογένεια. Ο ίδιος, είπε ότι φοβάται τον θάνατο. «Είναι πάντα στο μυαλό μου. Σκεφτόμουν ότι θα κάνω οικογένεια νέος. Δεν θα επιβιώσω για πολύ καιρό. Ελπίζω να κάνω λάθος. Νομίζω ότι θα κάνω λάθος. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια που υπάρχει στο μυαλό μου».