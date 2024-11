Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Επειδώνηθηκαν τα συμπτώματα στη σκλήρυνση κατά πλάκας - "Ξαπλώνω στο κρεβάτι και ουρλιάζω"

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ μίλησε για τη δύσκολη μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2021. Η ηθοποιός αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια την ιστορία της, θέλοντας να δώσει δύναμη και κουράγιο σε όλους όσοι έχουν διαγνωστεί με την ίδια ασθένεια. Μέσα από συνεντεύξεις της έχει εξομολογηθεί πως υπάρχουν εύκολες και δύσκολες ημέρες στην καθημερινότητά της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, ωστόσο το σημαντικό είναι να μην το βάζεις κάτω.

Στη νέα της εμφάνιση στο podcast «MeSsy» που παρουσιάζει η Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ - η οποία έχει διαγνωστεί, επίσης, με σκλήρυνση κατά πλάκας - η Κριστίνα Άπλγκεϊτ αναφέρθηκε στην τρέχουσα περίοδο της ζωής της, δηλώνοντας πως τα συμπτώματα έχουν γίνει εντονότερα, γεγονός που την ταλαιπωρεί πολύ. Η ηθοποιός περιέγραψε πως ο πόνος έχει φτάσει και στα χέρια της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πιάσει με ευκολία πράγματα ή να κρατήσει το τηλέφωνο χωρίς να πονάει.

Christina Applegate Shares How 'I Lay in Bed Screaming' from MS Pain https://t.co/ffu5ccdmEz