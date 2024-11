Η Νέλι Φουρτάντο μιλά για την κακοποιητική σχέση: “Είναι δύσκολο να το παραδεχτείς στον εαυτό σου”

«Όταν ερωτευόμαστε, πολλές φορές θυσιάζουμε τον εαυτό μας», υποστήριξε η Νέλι Φουρτάντο

Για την κακοποιητική σχέση που είχε στο παρελθόν μίλησε η Νέλι Φουρτάντο στο podcast «Call Her Daddy». Η τραγουδίστρια βίωσε κακοποιητική συμπεριφορά από τον ίδιο τον άνθρωπο που είχε επιλέξει να βρίσκεται στο πλευρό της και σήμερα, γυρνώντας τον χρόνο πίσω, αναφέρθηκε στις σκέψεις και τα συναισθήματα που είχε τότε.

Η Νέλι Φουρτάντο εξομολογήθηκε πως πολλές φορές γυναίκες που έρχονται αντιμέτωπες με τέτοιες απαράδεκτες και μηνύσιμες συμπεριφορές αρνούνται να παραδεχτούν στον εαυτό τους τι συμβαίνει και επιλέγουν να το αγνοούν. «Όταν ερωτευόμαστε, πολλές φορές θυσιάζουμε τον εαυτό μας. Η αγάπη κάνει τα άτομα συχνά να ζουν σε μια φούσκα», παραδέχτηκε η τραγουδίστρια.

Nelly Furtado Talked A Lotttt About Dating On "Call Her Daddy," Including Her Current Status And "Abusive Qualities" In A Past Relationship https://t.co/GspDv6DmdR