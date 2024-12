Σούρι Νοέλ: Πώς η κόρη του Τομ Κρουζ κατάφερε να γίνει εκατομμυριούχος μέσα σε μόλις μία μέρα

Και όχι, όπως θα διαβάσεις και σε αυτό το άρθρο, δεν χρειάστηκε να προσπαθήσει πολύ

Η Σούρι Νοέλ, η κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς, δεν χρειάστηκε να δουλέψει ούτε μία μέρα για να γίνει εκατομμυριούχος.

Με την ενηλικίωσή της τον Απρίλιο, απέκτησε πρόσβαση σε ένα trust fund ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτέλεσμα του πολύκροτου διαζυγίου των γονιών της.

Παρόλα αυτά, η πιο δυνατή δήλωσή της δεν ήταν το πώς διαχειρίζεται την περιουσία, αλλά η απόφασή της να διαγράψει το διάσημο επώνυμο του πατέρα της.

Suri Cruise celebrates high school graduation with mom Katie Holmes, drops dad Tom’s last name at ceremony https://t.co/kS9pOQ1OvD pic.twitter.com/dPd5yBbszb — Page Six (@PageSix) June 22, 2024

Από την ανατροφή στη λάμψη, στη ρήξη με τον πατέρα της

Η Σούρι μεγάλωσε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά μακριά από τον πατέρα της, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η ίδια αποφάσισε να αλλάξει το επώνυμό της από Κρουζ σε Νοέλ, επιλέγοντας το μεσαίο όνομα της μητέρας της, Κέιτι Χολμς. Η κίνησή της αυτή φαίνεται να αποτελεί φόρο τιμής στη γυναίκα που την έφερε στον κόσμο και την μεγάλωσε μόνη της μετά το διαζύγιο.

Η Σούρι έκανε σαφές πως δεν θέλει να συνδέεται πλέον με τον Τομ Κρουζ, με την απόφασή της να προκαλεί έντονη συζήτηση για τη σχέση πατέρα και κόρης.

Suri Cruise ❣️, daughter of actors Katie Holmes and Tom Cruise. Where did time go?#SuriCruise pic.twitter.com/Q66cV9ScsT — PopQ (@PopQculture) December 4, 2024

Πώς έγινε εκατομμυριούχος σε μια μέρα

Το trust fund που είχε συμφωνηθεί κατά το διαζύγιο του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς το 2012 της εξασφαλίζει μια μυθική περιουσία. Τα 600 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα.

Η συμφωνία προέβλεπε σταδιακή πρόσβαση στα χρήματα αυτά από τα 18 της χρόνια μέχρι τα 30, ώστε να διατηρηθεί μια «διακριτική» οικονομική υποστήριξη.

Εκτός από το trust fund, η Σούρι έχει και έναν ξεχωριστό λογαριασμό που δημιούργησε η Κέιτι Χολμς για εκείνη, διασφαλίζοντας της ακόμη μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα.

Kate Holmes and Suri Cruise in New York City. pic.twitter.com/LFHJJPBKru — 21 (@21metgala) October 17, 2024

Η ζωή που της εξασφάλισε η Κέιτι Χολμς

Από το 2012, η Κέιτι Χολμς έχει αφιερωθεί στο να μεγαλώσει τη Σούρι μακριά από την επιρροή της Σαηεντολογίας, που φέρεται να ήταν και ένας από τους λόγους του διαζυγίου της με τον Τομ Κρουζ.

Η μητέρα της φρόντισε να καλύψει κάθε της ανάγκη, από την εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon μέχρι την καθημερινότητά της.

Ο Τομ Κρουζ, αν και πλήρωνε διατροφή ύψους 400.000 δολαρίων ετησίως, σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε, μετά το διαζύγιο, όχι απλά στενή σχέση με την κόρη του, αλλά ούτε καν τυπική.

Tom Cruise still has ‘no part’ in 16-year-old daughter Suri’s life https://t.co/j1aClogrmq pic.twitter.com/8ZSloCxLFO — New York Post (@nypost) March 22, 2023

Η απόφαση που άλλαξε τα πάντα

Η Σούρι, με την αλλαγή του επωνύμου της, φαίνεται πως θέλει να αφήσει πίσω της κάθε σχέση με τον πατέρα της.

Οι φήμες για αποξένωση και απομάκρυνση λόγω της Σαηεντολογίας είχαν κυριαρχήσει για χρόνια στα μέσα ενημέρωσης.

Η απόφασή της όμως, να υιοθετήσει το όνομα Νοέλ, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Προτιμά να συνδέεται με τη μητέρα που της έδωσε σταθερότητα και αγάπη.

Η ίδια ξεκινά πια την ενήλικη ζωή της, μακριά του, αλλά με την στήριξη της μητέρας της, έτοιμη να γράψει τη δική της ιστορία, χωρίς τα βάρη του ονόματος Κρουζ.