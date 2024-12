Ζιζέλ Μπούντχεν: Με boho look, σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, στην παραλία με τον σύντροφό της, Χοακίμ Βαλέντε

Η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Χοακίμ Βαλέντε περιμένουν τον πρώτο παιδί τους - τρίτο για το μοντέλο

Το 2025 αναμένεται να είναι πολύ ξεχωριστό για τη Ζιζέλ Μπούντχεν και τον Χοακίμ Βαλέντε, καθώς θα γίνουν γονείς. Το supermodel βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και έτσι, πολύ σύντομα, θα φέρει στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της και εκπαιδευτή ζίου-ζίτσου.

Μετά το διαζύγιο από τον Τομ Μπρέιντι, η Ζιζέλ Μπούντχεν έχει γυρίσει οριστικά σελίδα στη ζωή της και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Μαζί με τον σύντροφό της και πατέρα του τρίτου παιδιού της - έχει ήδη δύο παιδιά από τον πρώτο γάμο της - κάνουν σχέδια για την οικογένειά τους και είναι πολύ ευτυχισμένοι που αυτή μεγαλώνει.

Οι δυο τους έχουν επιλέξει να προστατέψουν αυτή την τρυφερή περίοδο της ζωής τους από τη δημοσιότητα, συνεπώς οι δημόσιες εμφανίσεις είναι σπάνιες. Από την αρχή της σχέσης τους έως σήμερα, το μοντέλο και ο εκπαιδευτής ζίου-ζίτσου κρατούν πολύ χαμηλό προφίλ και αποφεύγουν να δίνουν τροφή για σχόλια και συζητήσεις.

Σε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά τους, η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Χοακίμ Βαλέντε ταξίδεψαν στην Κόστα Ρίκα, προκειμένου να κάνουν διακοπές και να ξεκουραστούν. Οι παπαράτσι τους εντόπισαν κατά τη διάρκεια της βόλτας τους στην παραλία, με τους δυο τους να περπατούν πιασμένοι χέρι - χέρι.

A pregnant Gisele Bündchen was spotted smooching her boyfriend, Joaquim Valente, as the lovebirds enjoyed a romantic beach vacation in Santa Teresa, Costa Rica, on Thanksgiving Day. 🤎 📸: BACKGRID pic.twitter.com/YyMUJnkcQH

— Page Six (@PageSix) December 3, 2024