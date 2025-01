«Palisades fire»: Η πιο καταστροφική φωτιά στο Λος Άντζελες - Πάνω από 1.000 κατοικίες τυλίχτηκαν στις φλόγες

Οι κάτοικοι του Λος Άντζελες ζουν στιγμές αγωνίας, απελπισίας, θλίψης και απόγνωσης. Πολλά είναι τα διάσημα πρόσωπα που είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται από τη φωτιά

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται το Λος Άντζελες, καθώς η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Palisades εξακολουθεί να καίει εδαφικές εκτάσεις, σπίτια, μαγαζιά, αυτοκίνητα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ και δύο εικοσιτετράωρα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να θέσουν υπό έλεγχο την τεράστια πυρκαγιά, την ίδια στιγμή που νέα μέτωπα ξεσπούν σε κοντινές και πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Όπως μεταδίδουν τα ξένα μέσα, πέντε άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ πάνω από 1.000 σπίτια και αμέτρητα κτίσματα έχουν γίνει στάχτη. Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Οι αρχές έχουν δώσει εντολή σε περίπου 100.000 ανθρώπους να εκκενώσουν τις εστίες τους και να μεταφερθούν σε περιοχές, όπου ακόμα παραμένουν προστατευμένες από τη φωτιά. Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Λος Άντζελες «ωφελούν» την πυρκαγιά, με την κατάσταση να θεωρείται από τους αρμόδιους πολύ κρίσιμη.

Σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία, Calfire, η «Palisades Fire» είναι η πιο καταστροφική φωτιά στην ιστορία του Λος Άντζελες. Παράλληλα, συγκαταλέγεται στις 20 φονικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει ποτέ στην Καλιφόρνια, με βάση τις καταστροφές που έχουν προκληθεί ως τώρα.

Στον επίσημο λογαριασμό των New York Times στο IG δημοσιεύτηκε ένα βίντεο, δείχνοντας διάφορα σημεία της περιοχής Palisades πριν και μετά τη μεγάλη φωτιά. Όπως θα δεις, τα άλλοτε καταπράσινα πάρκα, τα πολυτελή σπίτια και τα μαγαζιά έχουν καεί ολοκληρωτικά. Τίποτα δε θυμίζει το ακριβό και γεμάτο ζωή προάστιο που υπήρχε μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης στο Λος Άντζελες - πριν αρχίσει η καταστροφή.

Δεδομένου ότι στην περιοχή ζούσαν ευκατάστατες οικογένειες, πολλές είναι οι διασημότητες που είδαν τα σπίτια τους να γίνονται συντρίμμια. Ο Μπίλι Κρίσταλ, η Πάρις Χίλτον, ο Τζέιμς Γουντς, ο Μάιλς Τέλερ, ο Κάμερον Μάθισον, Λέιτον Μίστερ, Μάντι Μουρ, Άννα Φάρις είναι μερικά από τα πρόσωπα που επιβεβαίωσαν μέσα από αναρτήσεις τους, ότι έχασαν τα σπίτια τους.

Παράλληλα, στις περιοχές όπου η φωτιά μαίνεται αυτή τη στιγμή, διατηρούν σπίτια οι Τζένιφερ Άνιστον, Μπράντλεϊ Κούπερ, Τομ Χάνκς, Ρις Γουίδερσπουν, Άνταμ Σάντλερ, Μάικλ Κίτον, όμως ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί, αν σώθηκαν ή αν τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Το Μαλιμπού αποτελεί ακόμα μια περιοχή που δίνει μάχη με τις φλόγες. Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter ένα σοκαριστικό βίντεο με την κατάσταση που επικρατεί στη κεντρική λεωφόρο μετά τη φωτιά. Τα πλάνα προκαλούν απέραντη θλίψη.

A friend in LA just took this video pic.twitter.com/WJBWCHmCUs

— Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2025