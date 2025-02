Κάποιοι λένε πως η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έγινε ξανθιά για να υποδυθεί την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Γιατί έχουν βάση οι υποψίες τους

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ίσως να μην έκανε τυχαία αυτή την αλλαγή στα μαλλιά της

Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου "The Woman in Me", όπου η Μπρίτνεϊ Σπίαρς άνοιξε την ψυχή της και αποκάλυψε λεπτομέρειες που σόκαραν τους θαυμαστές της, ήταν θέμα χρόνου η κινηματογραφική μεταφορά του. Και όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο Αύγουστο, η Universal Pictures ανέλαβε τα δικαιώματα, σε μια σκληρή "μάχη" που έδωσε με τη Sony, την Warner Bros, τη Disney και το Netflix. Χρειάστηκε, βέβαια, να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού λέγεται πως έδωσε οκταψήφιο νούμερο, για να συμφωνήσει η ποπ σταρ.

Έκτοτε, καμία λεπτομέρεια δεν έχει γίνει γνωστή, όμως εδώ και δύο ημέρες το biopic της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει έρθει πάλι στο προσκήνιο. Και ήρθε χάρη στην Μίλι Μπόμπι Μπράουν και το νέο της hairstyle. Η ηθοποιός έγινε ξανθιά και ξαφνικά φούντωσε μία συζήτηση, που την θέλει να υποδύεται την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Στο μεταξύ, η συζήτηση αυτή γίνεται τόσο από τους θαυμαστές της ίδιας, όσο και από εκείνους της ποπ σταρ.

Μίλι Μπόμπι Μπράουν / Instagram

Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Γιατί οι θαυμαστές πιστεύουν πως θα υποδυθεί την Μπρίτνεϊ Σπίαρς;

Οι θαυμαστές δεν ξεκίνησαν μία τέτοια συζήτηση τυχαία. Προηγουμένως, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είχε αναφέρει πως θα ήθελε να υποδυθεί την Μπρίντεϊ. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της στο "Drew Barrymore Show", αποκάλυψε πως μετά τον ρόλο της στο Stranger Things, όνειρό της είναι να υποδυθεί ένα πραγματικό πρόσωπο, εξηγώντας πως αυτό θα ήθελε να είναι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν εξήγησε πως οι δυο τους έχουν ένα κοινό: Μπήκαν στη δημόσια σφαίρα από πολύ μικρές και μεγάλωσαν μέσα σε αυτή. Μάλιστα, η ηθοποιός έχει εντοπίσει παρόμοια συναισθήματα στον εαυτό της, βλέποντας παλιές συνεντεύξεις της ποπ σταρ.

Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά θα πούμε εμείς. Το σενάριο να είναι η Μίλι Μπόμπι Μπράουν η επιλογή της τραγουδίστριας, δεν είναι ουτοπικό.