Το περιστατικό που έβαλε τέλος στη φιλία της Γκουίνεθ Πάλτροου με την Μαντόνα

Αν και κάποτε ήταν αχώριστες

Όπως είναι πλέον γνωστό, η δημοσιογράφος Έιμι Οντέλ, έγραψε τη βιογραφία «Gwyneth: The Biography», στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως η Γκουίνεθ Πάλτροου ανήκει στην κατηγορία των αστέρων του Χόλιγουντ που έχουν υποτιμηθεί από τον ίδιο τον κόσμο της υποκριτικής. Παρά το ταλέντο και την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό της, οι απόψεις των ανθρώπων του χώρου διίστανται.

«Είναι μία από τις πιο αντιπαθητικές διασημότητες στον κόσμο», αναφέρεται μέσα στη βιογραφία της, με την Έιμι Οντέλ να υποστηρίζει πως κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα, μετά από επικοινωνία με περίπου 200 άτομα - φίλους και επαγγελματίες του χώρου. Παράλληλα, επισημαίνει πως το μυστικό «όπλο» της Πάλτροου είναι η φιλοδοξία της. Αυτό το χαρακτηριστικό την παρακινεί να κυνηγήσει τα όνειρά της, δίνοντάς τη δύναμη να εξελίσσεται και να προχωρά μπροστά, αγνοώντας τα αρνητικά σχόλια.

Σε αυτή τη βιογραφία όμως, η Οντέλ αναφέρεται και στο αθόρυβο τέλος της φιλίας της Γκουίνεθ Πάλτροου με την Μαντόνα - που κάποτε ήταν αχώριστες- καθώς και στη σχέση της με τον Μπραντ Πιτ. Εμείς θα σταθούμε στο πρώτο.

Όπως γράφει η Sun, τη δεκαετία του ‘90 οι δύο γυναίκες είχαν την πιο στενή φιλία στο Χόλιγουντ. Περίπου 15 χρόνια πριν όμως, ήρθε η οριστική ρήξη μεταξύ τους, μετά από ένα περιστατικό - το οποίο η Οντέλ γράφει λεπτομερώς στη βιογραφία. Σύμφωνα λοιπόν με την εκδοχή του βιβλίου, η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο τότε σύζυγός της, Κρις Μάρτιν, απολάμβαναν διακοπές σε ένα νησί στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η Μαντόνα έκανε απρόσμενα την εμφάνισή της. Μάλιστα, η βασίλισσα της ποπ απαίτησε από το ζευγάρι να δειπνήσουν μαζί, κάτι που έγινε.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, η Μαντόνα ξέσπασε εναντίον της κόρης της Lourdes, με την Γκουίνεθ Πάλτροου και τον Κρις Μάρτιν να «αηδιάζουν με τη συμπεριφορά της». Ο frontman των Coldplay χαρακτήρισε την τραγουδίστρια «απαίσια» και φέρεται να είπε στην σύζυγό του: «Δεν αντέχω άλλο να βρίσκομαι κοντά σε αυτή τη γυναίκα».

Άτομα του περιβάλλοντος της Γκουίνεθ Πάλτροου ανέφεραν πως εκείνη απομακρύνθηκε από τη Μαντόνα. Όμως το τέλος της φιλίας τους, προκάλεσε έκπληξη στη σόουμπιζ του Χόλιγουντ. Και λογικό, αν σκεφτεί κανείς πως η ηθοποιός μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για την τραγουδίστρια. Το 2006 είχε πει χαρακτηριστικά: «Ό,τι έχω περάσει εγώ, εκείνη το πέρασε δέκα φορές χειρότερα και δέκα φορές περισσότερο. Μου δίνει καλές συμβουλές για το πώς να λέω όχι και να φροντίζω τον εαυτό μου».

Σε συνέντευξή της στη Vogue το 2010, η Γκουίνεθ Πάλτροου ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν πλέον φίλες, κάνοντας αναφορά στη γυμνάστρια διασήμων Τρέισι Άντερσον, η οποία είχε συνεργαστεί και με τις δύο. «Είναι καλό που η Τρέισι δεν γυμνάζει πια τη Μαντόνα. Ήταν υπερβολική. Τους αφήνει όλους να περιμένουν - σου τρώει όλη τη μέρα» και στη συνέχεια παραδέχτηκε: «Ω ναι, μπορώ να γίνω κακιά. Ενδίδω στο κουτσομπολιό. Μπορώ να αποκλείσω ανθρώπους και σίγουρα κρατάω μίσος».