Ο Μάθιου ΜακΚόναχι έχασε τον ρόλο του Τζακ στον «Τιτανικό» για τον πιο απρόσμενο λόγο

Έχω δει τον «Τιτανικό» τουλάχιστον 5 φορές από όταν ήμουν παιδί. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον Τζακ εκτός από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και άλλη Ρόουζ εκτός από την Κέιτ Γουίνσλετ. Απλά τα πράγματα. Ε, και σήμερα μάθαμε ότι ο Μάθιου ΜακΚόναχι παραλίγο να πάρει τον ρόλο του Τζακ Ντόσον στην ταινία του Τζέιμς Κάμερον «Τιτανικός» το 1997, αλλά τελικά απέτυχε στην οντισιόν.

Το newsletter του δημοσιογράφου Μάθιου Μπελόνι, με τίτλο «What I’m Hearing», περιλαμβάνει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του παραγωγού της ταινίας, Τζον Λαντάου, με τίτλο «The Bigger Picture», το οποίο εξηγεί τι συνέβη κατά τη διάρκεια της οντισιόν του ηθοποιού. Σύμφωνα με ένα απόσπασμα, η Κέιτ Γουίνσλετ, η οποία είχε ήδη επιλεγεί για τον ρόλο της Ρόουζ, «μαγεύτηκε από τον Μάθιου ΜακΚόναχι, την παρουσία και τη γοητεία του». Δεν είναι η μοναδική, λογικά.

«Τον φέραμε να κάνει μια σκηνή με την Κέιτ. Θέλεις να δεις αν υπάρχει χημεία - όχι μόνο πώς φαίνονται οι άνθρωποι στην κάμερα, αλλά και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους», γράφει ο Λαντάου στα απομνημονεύματά του. «Η Κέιτ εντυπωσιάστηκε από τον Μάθιου, την παρουσία και τη γοητεία του. Ο Μάθιου έκανε τη σκηνή με τη χαρακτηριστική νότια προφορά του», γράφει επίσης.

Όταν ο ηθοποιός μιλούσε με νότια προφορά, ο Κάμερον φέρεται να του είπε: «Αυτό είναι υπέροχο», αλλά πρόσθεσε: «Τώρα ας το δοκιμάσουμε με διαφορετικό τρόπο». Ο Τζακ Ντόσον υποτίθεται ότι θα ήταν ένας ορφανός άντρας από το Τσιπέουα Φολς του Ουισκόνσιν, που προσπαθούσε να επιστρέψει στις ΗΠΑ μέσω του Τιτανικού μετά από ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Ο Λαντάου σημειώνει ότι ο Μάθιου ΜακΚόναχι απάντησε ευθέως στον Κάμερον, μετά το αίτημα για αλλαγή προφοράς: «Όχι. Ήταν αρκετά καλό. Ευχαριστώ». Ε, κι αυτό του κόστισε τον ρόλο.

Τελικά, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πήρε τον ρόλο, αλλά δεν έκανε πιο εύκολη τη ζωή του Κάμερον. Το 2022, ο σκηνοθέτης δήλωσε στο περιοδικό GQ ότι όταν ζήτησε από τον Ντι Κάπριο να διαβάσει το σενάριο κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής λήψης, εκείνος του απάντησε: «Α, εγώ δεν διαβάζω». Τότε, ο Κάμερον του ξεκαθάρισε ότι αν δεν διάβαζε, δεν θα έπαιρνε τον ρόλο.