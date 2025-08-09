Ο Έμινεμ για τη "τρομακτική στιγμή" που έζησε με την κόρη του - «Πρέπει να προστατέψω το μωρό μου»

Ο Εμινεμ μιλά για τη στιγμή που πλήθος κοινού τον κυνηγούσε μαζί με την κόρη του και πώς αυτή η εμπειρία άλλαξε για πάντα τη ζωή του.

Ο θρυλικός ράπερ Έμινεμ ανοίγεται για μια τρομακτική εμπειρία που βίωσε μαζί με την κόρη του, Χέιλι Τζέιντ ΜακΚλίντοκ, σε ένα εμπορικό κέντρο του Λος Άντζελες. Η συγκεκριμένη στιγμή αποτέλεσε σημείο καμπής για τον 52χρονο καλλιτέχνη, ο οποίος συνειδητοποίησε ότι η ζωή του είχε αλλάξει για πάντα λόγω της ανάγκης του να προστατεύσει το παιδί του.

Στο νέο ντοκιμαντέρ «STANS», ο Εμινεμ θυμάται εκείνη την ημέρα. «Θυμάμαι μια φορά που εγώ και η Χέιλι πήγαμε στο εμπορικό κέντρο στο Λος Άντζελες, ήταν η τελευταία φορά που πήγα στο εμπορικό κέντρο ως εγώ. Δηλαδή, όχι μεταμφιεσμένος», λέει. Ο ράπερ περιγράφει πώς το πλήθος που τους ακολουθούσε μεγάλωνε συνεχώς, αναγκάζοντάς τον να πάρει την κόρη του στα χέρια και να απομακρυνθεί.

«Ήταν κυριολεκτικά σαν να με κυνηγούσαν έξω από το γαμημένο εμπορικό κέντρο», εξομολογείται ο Εμινεμ. Η εμπειρία αυτή του έδειξε ξεκάθαρα ότι πλέον δεν μπορούσε να ζει όπως πριν. «Πρέπει να προστατέψω το μωρό μου», προσθέτει.

Το «STANS» εστιάζει στην πολύπλοκη σχέση μεταξύ του ιδιωτικού ανθρώπου και της δημόσιας περσόνας του Εμινεμ. Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, συνεντεύξεις και αναπαραστάσεις, το ντοκιμαντέρ εξερευνά την πορεία και το κοινό του καλλιτέχνη.

Παράλληλα, η Χέιλι, σήμερα 29 ετών, μοιράστηκε πρόσφατα τις δικές της σκέψεις για τη δημοσιότητα και την ανατροφή του γιου της, Έλιοτ Μάρσαλ. Τονίζει τη σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό, αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο πατέρας της προσπαθώντας να προστατεύσει την οικογένειά του.

Το ντοκιμαντέρ θα είναι επίσης διαθέσιμο για streaming στο Paramount+ αργότερα μέσα στη χρονιά, προσφέροντας μια βαθιά ματιά στην καριέρα και την προσωπική ζωή ενός από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της εποχής μας.

