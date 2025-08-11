Ο Κρις Χέμσγουορθ μιλά για το πώς η ανακάλυψη ότι έχει 10 φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσήσει με Αλτσχάιμερ, άλλαξε τη ζωή του

O Κρις Χέμσγουορθ, o ηθοποιός που είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος για την ερμηνεία του ως Thor στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel – και όχι μόνο, κλείνει τα 42. Περνάει σε μια φάση που σκέφτεται περισσότερο την ποιότητα της ζωής του και σε νέες συνεντεύξεις του αποκαλύπτει τι είναι αυτό που τον έκανε να αλλάξει τρόπο σκέψης τα τελευταία χρόνια.

Μιλώντας στο Sky News, είπε ότι η ανακάλυψη ότι είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξει Αλτσχάιμερ ήταν μια «αλλαγή ταχύτητας» στα κίνητρα της ζωής του. Κατά τη διάρκεια ενός γενετικού test στην πρώτη σεζόν του Limitless: Live Better Now, ο Αυστραλός ηθοποιός ανακάλυψε ότι έχει βιολογικά οκτώ έως δέκα φορές περισσότερες πιθανότητες από άλλους να εμφανίσει την εγκεφαλική διαταραχή κατά τη διάρκεια της ζωής του, καθώς φέρει δύο αντίγραφα του γονιδίου APOE4. Ένας στους 50 ανθρώπους κληρονομεί δύο αντίγραφα του γονιδίου APOE4 και έρευνες έχουν δείξει ότι σχεδόν όλοι οι διπλοί φορείς εμφάνισαν βασικά πρώιμα σημάδια της νόσου, η οποία προκαλεί άνοια, μέχρι την ηλικία των 55 ετών.

'The identity I've built doesn't hold true anymore'



Actor Chris Hemsworth has spoken to @Debbie_Ridgard about his experience filming 'Limitless' with Disney and Nat Geo and discovering his increased risk of Alzheimer's disease.https://t.co/8ZUZeAL3eC pic.twitter.com/KcLLAHNAn4 — Sky News (@SkyNews) August 9, 2025

Μιλώντας για το πότε ανακάλυψε ότι ήταν διπλός φορέας, o Κρις Χέμσγουορθ δήλωσε στο Sky News: «Ήταν απλώς αυτό το σημείο της ζωής όπου μέχρι τα 40, μάζευες δεδομένα και πληροφορίες και όλα ήταν αντιδραστικά, και μετά έφτανες σε ένα σημείο όπου σκέφτεσαι "κάποια από αυτά τα είδη ταυτότητας που έχω χτίσει δεν ισχύουν πια"». Ο ίδιος, αποκάλυψε πως είχε μια βαθύτερη ανάγκη να καταλάβει μερικά πράγματα στη ζωή του, ενώ πιστεύει πως υπάρχουν βαθύτερα ερωτήματα και ένας σκοπός πίσω από αυτό που κάνει.

Ενώ ο Χέμσγουορθ ενδιαφέρεται ολοένα και περισσότερο για το πώς να ζει κανείς καλύτερα, θεωρεί ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ της υγιούς γήρανσης και του ακραίου biohacking. «Θέλεις να ζήσεις μια μακρύτερη και καλύτερη ζωή, αλλά με ποιο κόστος;. Θα αφιερώσω ενέργεια στην υγεία και την ευεξία μου, αλλά θέλω επίσης να απολαμβάνω τη ζωή», είπε στο BBC και πρόσθεσε: «Αν σου έλεγαν ότι θα ζήσεις 200 χρόνια, θα γινόσουν πιο αδιάφορος και αμελής. Το γεγονός ότι η ζωή μπορεί να τελειώσει ανά πάσα στιγμή είναι μια όμορφη υπενθύμιση να εκτιμάμε κάθε στιγμή».