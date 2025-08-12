Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στη Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ - Κι όλοι συζητούν για το ανυπέρβλητο μονόπετρο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο χάρισε ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι στη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, ζητώντας τη να τον παντρευτεί.

Την πιο ευχάριστη έκπληξη επιφύλασσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην επί χρόνια σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, κάνοντάς της πρόταση γάμου. Ο άσος του ποδοσφαίρου χάρισε στην αγαπημένη του ένα ανυπέρβλητο μονόπετρο, ζητώντας της να τον παντρευτεί. Και εκείνη, φυσικά και δέχτηκε.

Το χαρμόσυνο γεγονός ανακοίνωσε δημόσια η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, δημοσιεύοντας στον λογαριασμό της στο IG μια φωτογραφία με το δαχτυλίδι της. Οι δυο τους βρίσκονται ξαπλωμένοι στο κρεβάτι τους, με εκείνη να απαθανατίζει το χέρι της πάνω από το δικό του. «Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της, επιβεβαιώνοντας αυτό που όλοι καταλάβαμε από τη φωτογραφία.

Η δημοσίευση έχει συγκεντρώσει σχεδόν εννέα εκατομμύρια likes, ενώ πολλά είναι τα δημόσια πρόσωπα που θέλησαν να ευχηθούν στο ζευγάρι γι’ αυτή την όμορφη εξέλιξη στη σχέση του. Ανάμεσά τους η Κιμ Καρντάσιαν, η Κιάρα Φεράνι και η Λόρεν Σάντσεζ-Μπέζος - σύζυγος του Τζεφ Μπέζος.

Αναμφίβολα, όλοι συζητούν για το εντυπωσιακό και υψηλής χρηματικής αξίας μονόπετρο, το οποίο ξεπερνά κατά πολύ σε μέγεθος τα δαχτυλίδια, που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε τέτοιες περιστάσεις. Προς το παρόν, δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες για τους λίθους και το κόστος του, όμως μπορούμε να φανταστούμε.

Το lovestory του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ

Ο Κριστιάνα Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ γνωρίστηκαν το 2016 μέσω κοινής παρέας, όταν εκείνη εργαζόταν στη Μαδρίτη. Το ενδιαφέρον του ενός προς τον άλλον ήταν αμοιβαίο και έτσι, δεν άργησε η στιγμή να γίνουν ζευγάρι. Παρά τη δημοσιότητα που έλαβε η σχέση τους, οι δυο τους κατάφεραν να βρουν μια ισορροπία, διατηρώντας την ηρεμία και τη γαλήνη στην ιδιωτική ζωή τους. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες - η πρώτη γεννήθηκε στην αρχή της σχέσης τους, ενώ η δεύτερη το 2022. Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τον ερχομό της δεύτερης, γνωστοποιώντας, επίσης, πως ο δίδυμος αδερφός της δεν κατάφερε να γεννηθεί.

