Κριστιάνο Ρονάλντο: Διέρρευσε το εξωπραγματικό ποσό που κόστισε το δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ

Πράγματι, είναι πολλά τα μηδενικά

Η είδηση ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του και μητέρα των δύο από τα παιδιά του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, αποτελεί ένα από τα θέματα που έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της lifestyle κοινότητας. Ο καταξιωμένος ποδοσφαιριστής χάρισε ένα κόσμημα - έργο τέχνης στην αγαπημένη του, ζητώντας της επίσημα να γίνει γυναίκα του. Και εκείνη φυσικά είπε το μεγάλο «ναι».

Η αποκάλυψη έγινε από το ίδιο το ζευγάρι - και συγκεκριμένα τη Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ - η οποία δημοσίευσε στο προφίλ της στο IG μια φωτογραφία, δείχνοντάς μας το άκρως εντυπωσιακό μονόπετρο. «Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας πως δέχτηκε πρόταση γάμου από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Georgina Rodriguez’s ‘extraordinary’ engagement ring from Cristiano Ronaldo could be worth up to $5M https://t.co/m2ef6lpcHz pic.twitter.com/fOswjjArZj — Page Six (@PageSix) August 11, 2025

Αποκαλύφθηκε η τιμή του μονόπετρου που αγόρασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τη Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ

Το δαχτυλίδι - στολίδι έχει φυσικά βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων, με πολλούς να προσπαθούν να προσδιορίσουν την αξία του. Ότι πρόκειται για ένα πανάκριβο κόσμημα είμαστε βέβαιοι όλοι και πώς θα γινόταν διαφορετικά, αφού ο ποδοσφαιριστής αποτελεί έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Η «Page Six», λοιπόν, έκανε έρευνα, προσπαθώντας να εντοπίσει την τιμή του μονόπετρου που ανήκει πια στη Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.

Το δαχτυλίδι αποτελείται από μια κεντρική μεγάλη πέτρα σε σχήμα οβάλ και δύο μικρότερες στα πλαϊνά. Η πρώτη, μάλιστα, ενδέχεται να ζυγίζει έως και 20 καράτια, γεγονός που εκτοξεύει τη συνολική αξία του κοσμήματος από 2 μέχρι 5 εκατομμύρια.

«Η κεντρική πέτρα πλαισιώνεται από εντυπωσιακά πλαϊνά διαμάντια, που προσθέτουν ακόμη περισσότερη λάμψη και κάνουν το ήδη εντυπωσιακό διαμάντι να φαίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Τα οβάλ κοψίματα φημίζονται για τη λαμπερή τους φινέτσα, η οποία ενισχύει τη λάμψη και χαρίζει στην πέτρα μια φωτεινή, “ζωντανή” όψη από κάθε γωνία», ανέφερε η Λόρα Τέιλορ - ειδικός σε θέματα δαχτυλιδιών - από την Lorel Diamonds.

«Πρόκειται για ένα δαχτυλίδι που μαγνητίζει τα βλέμματα - αναμφίβολα ένα από τα πιο εντυπωσιακά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Είναι απόλυτα ταιριαστό για ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του ποδοσφαιρικού κόσμου», συμπληρώνει η ειδικός στην ανάλυσή της.

