Πόσο πωλήθηκε η πολυτελής βίλα της Πάρις Χίλτον στο Μαλιμπού;

Το ρεκόρ της ακριβότερης πώλησης ακινήτου στις ΗΠΑ τον Ιούνιο κατέρριψαν η Πάρις Χίλτον και ο σύζυγός της, Κάρτερ Ρέουμ, των οποίων η βίλα στο Μαλιμπού καταστράφηκε στις πυρκαγιές και βγήκε στο σφυρί για 63 εκατ. δολάρια. Τα ακίνητα στο Λος Άντζελες κυριάρχησαν στα charts των 10 πιο ακριβών κατοικιών που πωλήθηκαν τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Redfin. Πέντε από τα 10 κορυφαία σε πωλήσεις ήταν στην Καλιφόρνια, με τρία στο Μπέβερλι Χιλς, ένα στο Μπελ Ερ και ένα στο Άθερτον.

Η Νικόλ Πλάξεν, μεσίτρια της The Beverly Hills Estates, επεσήμανε ότι οι εκτοπισμένοι από τις πυρκαγιές παραμένουν οι μεγάλοι καταλύτες των αγοραπωλησιών πολυτελών ακινήτων στο Λος Άντζελες. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η αυξανόμενη ζήτηση από ξένους αγοραστές, ιδίως από την Κίνα, τροφοδοτεί επίσης συμφωνίες στο Μπέβερλι Χιλς και το Μπελ Ερ.

