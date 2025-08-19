Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς θεωρεί ότι «δεν είναι υπερβολικό» το να έχει κάποιος 4 σπίτια. Μάλλον

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς και ο σύζυγός της, Μάικλ Ντάγκλας, κατέχουν τέσσερα ακίνητα — δύο κατοικίες στη Νέα Υόρκη, ένα στον Καναδά και ένα στην Ισπανία

Μπορεί εμάς να μας ακούγεται «τρελό», οριακά αδύνατο, το να έχει κάποιος 4 σπίτια – ακόμα και ένα δηλαδή, αλλά για την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Κυριολεκτικά, είπε σε συνέντευξή της ότι δεν είναι «υπερβολή».

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Η Μάσκα του Ζορό» και ο σύζυγός της, Μάικλ Ντάγκλας, κατέχουν τέσσερα ακίνητα — δύο κατοικίες στη Νέα Υόρκη, ένα στον Καναδά και ένα στην Ισπανία, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Page Six. «Ξέρω ότι ακούγεται πολύ ελιτίστικο και μου αρέσει να περιβάλλω τον εαυτό μου από ομορφιά, αλλά δεν είναι υπερβολικό, είναι πολύ άνετος τρόπος ζωής», είπε σε μια νέα συνέντευξη με την εφημερίδα The Sunday Times Style, η ηθοποιός που έχουμε δει και στο Wednesday.

Παράλληλα, εξήγησε ότι εκείνη και ο Ντάγκλας τείνουν να περνούν τον περισσότερο χρόνο τους στο σπίτι τους στην Ισπανία αυτές τις μέρες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ζευγάρι μετακόμισε αρχικά από τη Νέα Υόρκη στις Βερμούδες για να μεγαλώσει την οικογένειά του. Η ίδια, μίλησε επίσης για τις προκλήσεις που συνεπάγεται μια τόσο γνωστή σχέση, λέγοντας: «Δύο διάσημοι άνθρωποι μαζί γίνονται 10. Έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχουν δύο εκδοχές της ιστορίας και δύο ψεύτικες πεποιθήσεις».

«Δεν διαβάζουμε τις ανοησίες που γράφονται για εμάς, αυτό είναι το κύριο θέμα. Και σεβόμαστε τον χώρο μας, είμαστε ανεξάρτητα πνεύματα. Είμαστε πολύ παρόμοιοι, γεννηθήκαμε την ίδια μέρα, με διαφορά 25 ετών. Δεν φοβόμαστε να μιλάμε, να εκφράζουμε τον εαυτό μας. Εγώ είμαι ανοιχτό βιβλίο και το ίδιο κι αυτός, κάτι που είναι καλό», είπε η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς.

