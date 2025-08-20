Η Νικόλ Σέρζινγκερ ξαπλωμένη στην άμμο και φορώντας μπλε μπικίνι, μας δείχνει τι θα πει καλοκαίρι

Η Νικόλ Σέρζινγκερ απολαμβάνει τις διακοπές της και λέει την μεγαλύτερη αλήθεια

Είσαι γραφείο, προσπαθείς να προσαρμοστείς ακόμα στην καθημερινότητα μετά τις διακοπές, αλλά πέφτεις στην ανάρτηση της Νικόλ Σέρζινγκερ στο Instagram και το μόνο που θέλεις να κάνεις είναι να ξαναβάλεις μαγιό και να την αντιγράψεις.

Ναι, εντάξει αυτό δεν γίνεται, οπότε ό,τι πιο καλοκαίρι ένιωσες για σήμερα, ήταν αυτό το βίντεο της Νικόλ Σέρζινγκερ. Η τραγουδίστρια φόρεσε το μπλε μπικίνι της και ξάπλωσε στην παραλία γράφοντας πως «λένε ότι χρειάζονται 21 μέρες για να συνηθίσεις κάτι, αλλά εμένα μου πήρε μόνο δύο μέρες διακοπών για να συνηθίσω ότι δεν δουλεύω». Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε πως «τι να πω, προσαρμόζομαι εύκολα». Ταυτιζόμαστε απόλυτα.

Στο μεταξύ, η Νικόλ Σέρζινγκερ μπορεί τώρα να απολαμβάνει τις διακοπές της, ωστόσο όλα δείχνουν πως θα χρειαστεί τον Σεπτέμβριο να παραστεί στη δικαστική αίθουσα, μετά την μήνυση της Ρόμπιν Άντιν. Η κόντρα τους ξεκίνησε από την την προγραμματισμένη περιοδεία επανένωσης των Pussycat Dolls, συγκρότημα που ήταν ενεργό από το 2003 έως το 2010, με την Σέρζινγκερ ως βασική τραγουδίστρια, η οποία αποχώρησε το 2009.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Άντιν υποστηρίζει ότι η Νικόλ Σέρζινγκερ είχε συμφωνήσει να λάβει το 49% των κερδών από την περιοδεία. Αναφέρει επίσης πως είχε αφιερώσει τεράστιο χρόνο στην προετοιμασία της, ενώ είχε επίσης λάβει προκαταβολή $600.000 από τη Live Nation για τη χρηματοδότηση της περιοδείας. Ωστόσο, όταν η Σέρζινγκερ αποχώρησε από το project, η Live Nation ζήτησε πίσω την προκαταβολή.

Οι πρώτες ημερομηνίες της περιοδείας αναβλήθηκαν, και στη μήνυση η Άντιν κατηγορεί την Νικόλ Σέρζινγκερ ότι αρνήθηκε να εμφανιστεί στις νέες ημερομηνίες, εκτός εάν αναθεωρούνταν η συμφωνία - ζητώντας πλέον 75% των κερδών και πλήρη δημιουργικό έλεγχο. Από την πλευρά της, η Νικόλ Σέρζινγκερ αντέδρασε με αγωγή, ζητώντας αποζημίωση $1,1 εκατομμυρίων από την Άντιν.

Αν και οι Pussycat Dolls αποτέλεσαν ένα από τα πιο επιτυχημένα pop girl groups των 2000s, οι εσωτερικές διαμάχες και η αποτυχημένη απόπειρα επανένωσης φαίνεται να έχουν οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα. Με τις προσπάθειες για εξωδικαστική λύση να καταρρέουν, η υπόθεση φαίνεται πως θα καταλήξει στη δικαστική αίθουσα, φέρνοντας στο φως όλα τα παρασκήνια, τα συμβόλαια και τις φιλοδοξίες που έμειναν στη μέση.