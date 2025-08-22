Η Κρίστιν Ντέιβις έχει μιλήσει ξανά για τον αντίκτυπο που έχει ασκήσει πάνω της η κριτική για το θέμα «σώμα» στο Hollywood όλα αυτά τα χρόνια

Η Κρίστιν Ντέιβις έχει μιλήσει αρκετές φορές για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Sex and The City». Έχει πει σε συνεντεύξεις της ότι ένιωθε «μπερδεμένη» κάθε φορά που χρειαζόταν να γυρίσει μια ερωτική σκηνή, αλλά και ότι ένιωθε μη προστατευμένη. Τώρα, μίλησε ανοιχτά για τον αγώνα της με την εικόνα του σώματός της κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στη δημοφιλή σειρά.

Σε ένα επεισόδιο του podcast της «Are You a Charlotte?», η ηθοποιός συζήτησε το πώς έλαβε πολλά αρνητικά σχόλια καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της και πώς αυτό επηρέασε την ψυχική της υγεία. Παραδέχτηκε ότι τότε, η φίλη και συμπρωταγωνίστριά της, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, είχε καταλάβει ότι τα σχόλια που δεχόταν επηρέασαν την ψυχική της υγεία. «Έχω δεχθεί τόσα πολλά αρνητικά σχόλια, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου», είπε. «Αλλά νομίζω ότι εκείνα που έμειναν πραγματικά μέσα μου, για τα οποία αναγκάστηκα να “χτίσω” έναν μηχανισμό άμυνας, σχετίζονταν με το ζήτημα της εμφάνισής μου», τόνισε.

Η ηθοποιός στη συνέντευξή της, σημείωε ότι τα αρνητικά σχόλια την έκαναν να αποκτήσει μια αλλοιωμένη εικόνα για το σώμα της. «Θυμάμαι μια φορά που λιποθύμησα σε ένα πάρκινγκ, γιατί ακολουθούσα μια τρελά αυστηρή δίαιτα», σημείωσε. «Είναι αστείο να το λέω τώρα, το καταλαβαίνω πλέον». «Αλλά υπήρχαν στιγμές που η Σάρα μού έλεγε: “Έχεις δυσμορφία σώματος”».

Τον Φεβρουάριο του 2025, στο εξώφυλλο του περιοδικού PEOPLE, η ηθοποιός μίλησε για τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς της βιομηχανίας του θεάματος. Περιέγραψε λεπτομερώς τις ανθυγιεινές δίαιτες που ακολουθούσε νωρίς στην καριέρα της για να προσπαθήσει να είναι «λεπτή».