H εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Τιμοτέ Σαλαμέ ως Marty - Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποδύεται τον σταρ του πινγκ πονγκ, Μάρτι Μάουζερ, στη νέα ταινία του Τζος Σάφντι "Marty Supreme".

Το πρώτο τρέιλερ του "Marty Supreme", της πολυαναμενόμενης νέας ταινίας του Τζος Σάφντι, κυκλοφόρησε και φέρνει στο προσκήνιο μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Τιμοτέ Σαλαμέ. Ο βραβευμένος ηθοποιός ενσαρκώνει τον Μάρτι Μάουζερ, έναν φιλόδοξο παίκτη του πινγκ πονγκ στη δεκαετία του 1950, σε μια δραμεντί που υπόσχεται πάθος, ένταση και απρόσμενες ανατροπές.

«Ένας νεαρός με ένα όνειρο που κανείς δεν σέβεται, πηγαίνει στην κόλαση και επιστρέφει κυνηγώντας το μεγαλείο», αναφέρει η επίσημη περίληψη, εξάπτοντας την περιέργεια για το τι πρόκειται να δούμε. Η ιστορία του Μάρτι αντλεί έμπνευση από τον πραγματικό Μάρτι Ράισμαν, έναν πέντε φορές χάλκινο Ολυμπιονίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, ο οποίος πέθανε το 2012.

Το καστ είναι πλούσιο και ποικιλόμορφο. Η Γκουίνεθ Πάλτροου υποδύεται μια διάσημη κινηματογραφική σταρ που εμπλέκεται σε σχέση με τον Μάρτι, ενώ η Φραν Ντρέσερ εμφανίζεται ως μητέρα του. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης ο ράπερ Tyler, the Creator, ο μάγος Πεν Τζίλετ, η ηθοποιός Οντέσα Αζάιον, ο τηλεοπτικός επενδυτής του Shark Tank Κέβιν Ο’ Λίρι (γνωστός και ως Mr. Wonderful), καθώς και ο θρυλικός σκηνοθέτης Έιμπελ Φεράρα.

Το "Marty Supreme" σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Τζος Σάφντι αναλαμβάνει σκηνοθεσία μόνος του μετά τη συνεργασία του με τον αδελφό του Μπένι Σάφντι στο βραβευμένο "Uncut Gems". Πρόκειται επίσης για την πρώτη του προσωπική δουλειά μετά το ντεμπούτο του το 2008, "The Pleasure of Being Robbed". Το σενάριο έχει γράψει μαζί με τον στενό του συνεργάτη Ρόναλντ Μπρόνσταϊν, ενώ την παραγωγή υπογράφουν οι ίδιοι μαζί με τον Ίλαϊ Μπους, τον Άντονι Κατάγκας, τον ίδιο τον Σαλαμέ και την A24.

Η αθλητική δραμεντί απαιτούσε από τον Σαλαμέ ιδιαίτερη προετοιμασία. Ο διευθυντής φωτογραφίας Ντάριους Χοντζί αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός υποβλήθηκε σε εντατική εκπαίδευση για να αποδώσει με αυθεντικότητα τον ρόλο. «Ήθελε να μοιάζει με πραγματικό επαγγελματία παίκτη του πινγκ πονγκ όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σαλαμέ έχει εκφράσει ανοιχτά τον θαυμασμό του για το έργο των αδελφών Σάφντι. Το 2019 είχε γράψει ένα δοκίμιο στο Variety για το "Uncut Gems", στο οποίο επαινούσε την ακατέργαστη ενέργεια και τη συνέπεια της κινηματογραφικής τους πορείας.

Με το "Marty Supreme", ο Σαλαμέ επιστρέφει σε έναν απαιτητικό ρόλο που συνδυάζει σωματική πρόκληση και συναισθηματική ένταση, ενώ ο Σάφντι κάνει ένα αποφασιστικό βήμα στην καριέρα του ως σόλο δημιουργός.