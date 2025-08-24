Sex and The City: Όλα όσα μάς έμαθε πέρα από δέσιμο μεταξύ γυναικών

Το reboot του Sex and the City έληξε κάπως άδοξα, όμως εμείς κρατάμε όσα έκαναν αυτή τη σειρά ορόσημο για την ποπ κουλτούρα.

Το Sex and the City και ιδίως η πρωταγωνίστριά του, η Κάρι Μπράντσο μπορεί πολλές φορές να ήταν αυτό που λέμε cheesy. Μια συγγραφέας, στη Νέα Υόρκη να γράφει (συχνά) κλισέ ατάκες για το sex, τους άντρες και τα σκαμπανεβάσματα του έρωτα.

Για όσους ζούμε στην Ελλάδα και ιδίως για εμάς που ασχολούμαστε με την αρθρογραφία, η ζωή της Κάρι Μπράντσο μοιάζει επιστημονική φαντασία. Μόνο για να πληρώσει κανείς τα Cosmopolitan που έπινε το παρεάκι της σειράς στα καλαίσθητα bar της Νέας Υόρκης, χρειάζονται 2 μεροκάματα μέσου Έλληνα εργαζόμενου. Ας μη μιλήσω για τις ατελείωτες ντουλάπες με designer ρούχα και γόβες Chanel γιατί εκεί θα πρέπει να υποθηκεύσουμε κάποιο χωράφι στο χωριό.

Το φαντεζί περιτύλιγμα της Νέας Υόρκης είχε όμως τη γλύκα του και έκανε αυτή τη σειρά να μπει σε κάθε σπίτι. Το πρώτο επεισόδιο του Sex and the City προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 6 Ιουνίου του 1998, στο HBO. Τα υπόλοιπα… είναι ιστορία.

Γιατί σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά γυναικών

