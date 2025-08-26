Η Νέλι Φουρτάντο έστειλε με ένα t-shirt το απόλυτο μήνυμα αυτοπεποίθησης απέναντι στους body-shamers

Με τολμηρή εμφάνιση στο Manchester Pride, η τραγουδίστρια δείχνει πώς η μόδα γίνεται όπλο απέναντι στο body shaming

Η Νέλι Φουρτάντο απέδειξε για ακόμα μια φορά πως παραμένει όχι μόνο ένα μουσικό είδωλο, αλλά και μια δυνατή φωνή υπέρ της αυτοαποδοχής και της ελευθερίας έκφρασης. Στα 46 της χρόνια, η Καναδή τραγουδίστρια βρέθηκε στη σκηνή του Manchester Pride και με μια ευρηματική στιλιστική επιλογή έδωσε την καλύτερη απάντηση σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της.

© Getty Images/ Shirlaine Forrest/ WireImage

Η Φουρτάντο εμφανίστηκε φορώντας ένα oversized T-shirt με ένα cartoon σώμα-κλεψύδρα, ντυμένο με crop top, μίνι τζιν φούστα και ζώνη που έγραφε “Whoa Nelly”, παραπέμποντας στο εμβληματικό ντεμπούτο άλμπουμ της το 2000. Στην πίσω πλευρά, το σχέδιο αποκάλυπτε ένα τατουάζ με τη φράση “Better than ever”, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα αυτοπεποίθησης και νέας αρχής. Το look ολοκληρώθηκε με διχτυωτά καλσόν και πολύχρωμες μπότες που επίσης έγραφαν “Better than ever”, τίτλος κομματιού από το πρόσφατο άλμπουμ της 7 (2024).

© Getty Images/ Shirlaine Forrest/ WireImage

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Νέλι Φουρτάντο χρησιμοποιεί τη μόδα ως μέσο έκφρασης. Στο Big Feastival στη Βρετανία, είχε εμφανιστεί με denim bra και φούστα Stella Xingyi, ενώ ολοκλήρωσε το outfit με trench coat του Samuel Gärtner και εντυπωσιακές knee-high μπότες. Οι εμφανίσεις της στο Instagram κέρδισαν αποθεωτικά σχόλια, με θαυμαστές να την επαινούν για το στυλ, την τόλμη και την έμπνευση που χαρίζει σε όσους μεγαλώνουν με χάρη.

Η ίδια η καλλιτέχνις έχει μιλήσει ανοιχτά για τα ψευδή σχόλια γύρω από το σώμα της, τονίζοντας ότι δεν έχει προχωρήσει σε αισθητικές επεμβάσεις και ότι επιλέγει να αγκαλιάζει τον εαυτό της όπως είναι. «Εκφραστείτε ελεύθερα, γιορτάστε την ατομικότητά σας και μάθετε ότι είναι απολύτως εντάξει να αγαπάτε αυτό που βλέπετε στον καθρέφτη», είχε γράψει τον Ιανουάριο σε ανάρτησή της.

© Getty Images/ Shirlaine Forrest/ WireImage

Η Νέλι Φουρτάντο, με την καριέρα της να μετρά πάνω από δύο δεκαετίες, συνεχίζει να εμπνέει το κοινό της όχι μόνο με τη μουσική της αλλά και με τη στάση ζωής της. Σε έναν κόσμο όπου το body shaming εξακολουθεί να δηλητηριάζει τη δημόσια εικόνα πολλών καλλιτεχνών, εκείνη υπενθυμίζει ότι η πραγματική ομορφιά βρίσκεται στην αυτοπεποίθηση και στην αυθεντικότητα.