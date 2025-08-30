Τέιλορ Σουίφτ και Αν Χάθαγουεϊ ανάμεσα στους διάσημους των οποίων η Meta δημιούργησε chatbots χωρίς άδεια

Το Reuters διαπίστωσε επίσης ότι η Meta είχε επιτρέψει στους χρήστες να δημιουργούν δημόσια διαθέσιμα chatbots με παιδιά διασημοτήτων

Η Meta έχει ιδιοποιηθεί τα ονόματα και τις ομοιότητες διασημοτήτων – συμπεριλαμβανομένων των Τέιλορ Σουίφτ, Σκάρλετ Γιόχανσον, Αν Χάθαγουεϊ και Σελίνα Γκόμεζ – για να δημιουργήσει δεκάδες chatbots με χαρακτηριστικά φλερτ με αυτούς που συνομιλούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς την άδειά τους, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Παρόλο που πολλά από αυτά δημιουργήθηκαν από χρήστες μέσω ενός εργαλείου της Meta για τη δημιουργία chatbots, το Reuters ανακάλυψε ότι ένας υπάλληλος της Meta είχε δημιουργήσει τουλάχιστον τρία, συμπεριλαμβανομένων δύο «παρωδιών» chatbots της Τέιλορ Σουίφτ.

