Ντονατέλα Βερσάτσε: Η αλλαγή στην εμφάνισή της και η αποθέωση στα social - «Δείχνει 20 χρόνια νεότερη»

Η σχεδιάστρια μόδας ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram με την πιο φυσική της εμφάνιση εδώ και χρόνια

Η Ντονατέλα Βερσάτσε ανέβασε πριν λίγες ημέρες μια εντυπωσιακή φωτογραφία στο Instagram, στην οποία πολλοί δυσκολεύτηκαν να την αναγνωρίσουν. Η 70χρονη σχεδιάστρια μόδας φαίνεται να έχει «γυρίσει τον χρόνο πίσω», με τους θαυμαστές της να σχολιάζουν πως δείχνει δεκαετίες νεότερη και πιο φυσική από ποτέ.

Αμέσως ξεκίνησαν οι εικασίες: άλλοι μιλούν για facelift, άλλοι για διάλυση των fillers. Η ειδικός αισθητικής Anastasia Koles, ιδρύτρια του ALTA Medispa, εξήγησε σε διεθνή μέσα ότι τα χείλη της Βερσάτσε φαίνονται μικρότερα σε σχέση με το παρελθόν, κάτι που μπορεί να οφείλεται στη διάλυση υαλουρονικού οξέος ή στην απορρόφησή του με τον χρόνο. Όπως τόνισε, «στο παρελθόν φαίνεται να είχε μόνιμα fillers, πιθανότατα σιλικόνη, σε συνδυασμό με υαλουρονικό».

Η ίδια εκτίμησε ότι δεν αποκλείεται να έχει γίνει και lifting, καθώς το περίγραμμα του προσώπου δείχνει πιο σμιλεμένο, ενώ η γωνία της κάτω γνάθου πιο καθαρή. «Πιθανόν έχουν χρησιμοποιηθεί θεραπείες σύσφιξης ή fillers για ενίσχυση της δομής», πρόσθεσε.

Τα σχόλια των θαυμαστών

Στα social media, πάντως, οι αντιδράσεις ήταν καταιγιστικές. «Απόλυτα εντυπωσιακή! Επιτέλους φαίνεται η πραγματική σου ομορφιά», έγραψε μία χρήστρια. «Η καλύτερη εμφάνισή της μέχρι σήμερα», πρόσθεσε κάποιος άλλος.

«Επιτέλους χωρίς όλα αυτά τα υπερβολικά fillers, φαίνεσαι πιο όμορφη από ποτέ», σχολίασε τρίτος. Άλλοι τόνισαν πως η νέα της εικόνα είναι «φυσική, ζεστή και κομψή», ενώ δεν έλειψαν όσοι είπαν ότι δείχνει «20 χρόνια νεότερη».

Ό,τι κι αν έχει κάνει, το σίγουρο είναι ότι η Ντονατέλα Βερσάτσε κατάφερε να γίνει ξανά viral – αυτή τη φορά όχι για τις εκκεντρικές της επιλογές, αλλά για την πιο φυσική και ανανεωμένη της εμφάνιση.