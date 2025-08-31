Τζούλια Ρόμπερτς: Συγκίνησε με το “After the hunt” - Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά

Με δάκρυα και συγκίνηση, η Τζούλια Ρόμπερτς έκλεψε την παράσταση στη Βενετία με την πρεμιέρα του “After the hunt” του Λούκα Γκουαντανίνο.

Η Τζούλια Ρόμπερτς επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο του διεθνούς σινεμά, συγκινώντας το κοινό του 81ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με την ερμηνεία της στο νέο δράμα του Λούκα Γκουαντανίνο, “After the hunt”. Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Sala Grande, όπου η ταινία της Amazon MGM Studios απέσπασε ένα θερμό, εξάλεπτο standing ovation.

Η Ρόμπερτς, εμφανώς συγκινημένη, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ενώ ανταπέδωσε την αγάπη του κοινού στέλνοντας φιλιά και αγκαλιάζοντας τον σκηνοθέτη και τους συμπρωταγωνιστές της, Άγιο Εντεμπίρι και Άντριου Γκάρφιλντ. Η συγκίνηση ήταν διάχυτη και για την Εντεμπίρι, η οποία επίσης δάκρυσε.

Η πλοκή του «Μετά το κυνήγι» αγγίζει ευαίσθητα και επίκαιρα ζητήματα. Η Ρόμπερτς υποδύεται την Άλμα Όλσον, μια καθηγήτρια της Ivy League που αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τα μυστικά του παρελθόντος της, όταν ένας συνάδελφος (Άντριου Γκάρφιλντ) κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε φοιτήτρια. Η Εντεμπίρι ενσαρκώνει τη Μάγκι Πράις, προστατευόμενη της Άλμα, η οποία φέρνει την καταγγελία στο φως.

Η ταινία δεν άργησε να πυροδοτήσει συζητήσεις, ιδιαίτερα γύρω από το κίνημα #MeToo και την κουλτούρα της ακύρωσης. Στη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε, η Ρόμπερτς υπερασπίστηκε το έργο, ξεκαθαρίζοντας ότι σκοπός δεν είναι να προκαλέσει, αλλά να δώσει τροφή για σκέψη και διάλογο. «Δεν κάνουμε δηλώσεις, απλώς απεικονίζουμε χαρακτήρες σε μια δεδομένη στιγμή. Αν αυτό προκαλέσει συζητήσεις, τότε έχουμε πετύχει τον στόχο μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το καστ πλαισιώνεται από τον Μάικλ Στούλμπαργκ και την Κλοέ Σεβινί, σε δευτερεύοντες αλλά καίριους ρόλους. Το σενάριο υπογράφει η Νόρα Γκάρετ, στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν οι Λούκα Γκουαντανίνο, Μπράιαν Γκρέιζερ, Τζεμπ Μπρόντι και Άλαν Μάντελμπαουμ.

Για τον Γκουαντανίνο, το Φεστιβάλ της Βενετίας είναι γνώριμο έδαφος. Ο Ιταλός δημιουργός έχει παρουσιάσει στο Λίντο μερικά από τα σημαντικότερα έργα του, από το I Am Love μέχρι το Suspiria και το Bones and All, που απέσπασε τον Αργυρό Λέοντα Σκηνοθεσίας το 2022. Η συνεργασία του με τη Ρόμπερτς αποτελεί σίγουρα μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές του φετινού προγράμματος.

H ταινία “After the hunt” θα κυκλοφορήσει περιορισμένα σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες στις 10 Οκτωβρίου, ενώ από τις 17 Οκτωβρίου θα προβληθεί ευρέως στις αίθουσες των ΗΠΑ.

Μετά την πρεμιέρα, ένα είναι βέβαιο: η Τζούλια Ρόμπερτς συνεχίζει να αποδεικνύει ότι παραμένει μια από τις πιο εμβληματικές και πολυδιάστατες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, έτοιμη να συγκινήσει, να εμπνεύσει και να ανοίξει νέους διαλόγους με το κοινό.

