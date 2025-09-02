Γκράχαμ Γκριν: Ο πρωταγωνιστής της ταινίας “Χορεύοντας με τους Λύκους” πέθανε στα 73 χρόνια του

Ο Γκράχαμ Γκριν “έφυγε” από τη ζωή την πρώτη ημέρα του Σεπτέμβρη, μετά από προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία του.

Σε ηλικία 73 ετών άφησε την τελευταία πνοή του ο Γκράχαμ Γκριν. Ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ως «Kicking Bird» στην ταινία «Χορεύοντας με τους Λύκους», το 1989, πέθανε την πρώτη ημέρα του φθινοπώρου στον Καναδά, από φυσικά αίτια. Ο ίδιος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια αρκετά προβλήματα υγείας.

Ο μάνατζερ του Γκράχαμ Γκριν, Τζέρι Τζόρνταν, επιβεβαίωσε τον θάνατό του με δήλωση στο Entertainment Weekly, λέγοντας: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον ειρηνικό θάνατο του βραβευμένου, θρυλικού Καναδού ηθοποιού Γκράχαμ Γκριν». Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε συναδέλφους και μη που τον γνώριζαν καλά.

«Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος με ηθική και άψογο χαρακτήρα. Θα μας λείπει για πάντα», έγραψε από την πλευρά του ο ατζέντης του, Μάικλ Γκριν, μιλώντας, επίσης, στο EW. «Είσαι επιτέλους ελεύθερος», συμπλήρωσε. Το διαδίκτυο γέμισε από μηνύματα που αναφέρονταν στον θάνατο του ηθοποιού και φυσικά στην επαγγελματική διαδρομή του.

Ο Γκράχαμ Γκριν είχε μια αξιοσημείωτη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, ξεκινώντας την καριέρα του στη δεκαετία του 1970. Συμμετείχε σε σημαντικές παραγωγές, αναλαμβάνοντας σημαντικούς ρόλους και κερδίζοντας θετικές κριτικές. Μπορεί η ταινία «Χορεύοντας με τους Λύκους» να βρίσκεται στην κορυφή της καριέρας του, ωστόσο συμμετείχε και σε δουλειές, όπως το «The Green Mile», το «The Great Detective», που ήταν και ο πρώτος σημαντικός ρόλος του, το «The Twilight Saga: New Moon», το «The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2», το «Wind River» και το «Molly's Game».

Ο Γκράχαμ Γκριν ήταν ο πρώτος ιθαγενής Αμερικανός που προτάθηκε για βραβείο Όσκαρ.

