Emily in Paris: Πέθανε ο βοηθός σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 5ης σεζόν

Τα γυρίσματα έχουν διακοπεί προσωρινά

Ο βοηθός σκηνοθέτη της σειράς του Netflix, Emily in Paris, πέθανε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για την πέμπτη σεζόν, στη Βενετία. Όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, ο 47χρονος Ντιέγκο Μπορέλα, υπέστη καρδιακή προσβολή όσο γυρίζονταν οι τελευταίες σκηνές και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Ο στενός του φίλος, Ματία Μπέρτοτον, τον αποχαιρέτησε λέγοντας: «Έχω τρυφερές αναμνήσεις από τον Ντιέγκο, ήταν ένα όμορφο, κομψό αγόρι με πολύ στυλ. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν σε ένα δείπνο στο Παρίσι με την καλύτερή του φίλη, που είναι και δική μου. Την κάλεσα την Πέμπτη. Ήταν συντετριμμένη. Ο Ντιέγκο είχε σπουδαία αίσθηση του χιούμορ, ήταν λαμπρός και πολύ ταλαντούχος. Η ζωή του κόπηκε νωρίς, οπότε δεν υπάρχουν πολλά λόγια. Μόνο μεγάλη θλίψη».

Τα γυρίσματα Emily in Paris, που ξεκίνησαν στις 15 Αυγούστου και επρόκειτο να ολοκληρωθούν στις 25 του ίδιου μήνα, έχουν διακοπεί προσωρινά. Όλοι οι συντελεστές παραμένουν σοκαρισμένοι με το τραγικό γεγονός.

Η παραγωγή της επερχόμενης σεζόν, ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, στην ιταλική πρωτεύουσα, και αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris, η Έμιλι, ως επικεφαλής πλέον του Agence Grateau Rome, θα κληθεί να αντιμετωπίσει νέες επαγγελματικές και ερωτικές προκλήσεις στη νέα της ζωή. Όμως, μια επαγγελματική ιδέα καταλήγει σε αποτυχία, προκαλώντας ρήγματα τόσο στην καριέρα της όσο και στις προσωπικές της σχέσεις.