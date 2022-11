3 apps για το τρέξιμο σου - Μετρούν ακριβώς χιλιόμετρα, θερμίδες και χρόνο

Θα κάνουν την προπόνηση σου πολύ πιο ευχάριστη, χωρίς να έχεις το άγχος του μετρήματος

Το τρέξιμο είναι η αερόβια γυμναστική που οι περισσότεροι προτιμούν. Είτε έχεις ελάχιστο χρόνο, είτε αρκετό, είναι η ιδανική επιλογή για να γυμνάσεις το σώμα σου και να κάψεις θερμίδες. Τα οφέλη δεν χρειάζεται καν να τα αναφέρουμε, ωστόσο εκεί που θα εστιάσουμε είναι σε τρεις running εφαρμογές, οι οποίες κάνουν την δουλειά για σένα. Δηλαδή μπορούν να μετρήσουν με ακρίβεια την απόσταση που διάνυσες, τις θερμίδες που έκαψες, τον χρόνο και πολλά ακόμη.

Κατέβασε τες, δοκίμασε τες και στο επόμενο running σου δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Focus στον στόχο σου και άσε τις εφαρμογές να μετρούν για σένα:

Runkeeper

Η εφαρμογή καταγράφει τον ρυθμό, την απόσταση, τον συνολικό χρόνο άσκησης, τις θερμίδες που κάψατε και άλλες χρήσιμες μετρήσεις. Το Runkeeper σας επιτρέπει επίσης να τραβάτε και να επισημάνετε φωτογραφίες εν κινήσει για να τις χρησιμοποιήσετε ως έμπνευση για τη διαδρομή και για κοινή χρήση στο μέλλον. Επιπλέον το app συγχρονίζεται με άλλες εφαρμογές για τη δημιουργία λεπτομερών αναφορών της δραστηριότητάς σας, τις οποίες μπορείτε να μοιραστείτε στα social media.

Strava

Αυτή η εφαρμογή παρακολουθεί την απόσταση, τον ρυθμό, την ταχύτητα, το υψόμετρο και τις θερμίδες που κάψατε -και έχει προκαλέσει αμέτρητους διαγωνισμούς μεταξύ δρομέων και ποδηλατών. Με τις λειτουργίες "Προκλήσεις" και "Βασιλιάς/ Βασίλισσα του βουνού", οι μέσοι άνθρωποι μπορούν να διεκδικήσουν τον τίτλο του ταχύτερου γνωστού χρόνου σε μια διαδρομή ή ανάβαση - και να κερδίσουν δικαιώματα για ρεκόρ διαδρομής.

Map My Run

Το Map My Run αναβαθμίστηκε σημαντικά μετά την εξαγορά της πλατφόρμας από την Under Armour. Είναι δωρεάν και μπορεί να σας καθοδηγήσει σε μια διαδρομή, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε. Ιδανικό για τους δρομείς που ταξιδεύουν συχνά, το Map My Run προσφέρει χιλιάδες διαδρομές σε πόλεις σε όλο τον κόσμο - συχνά καταγεγραμμένες και βαθμολογημένες από δρομείς της περιοχής. Επιπλέον, η εφαρμογή θα αποθηκεύσει έως και 600 από τις αγαπημένες σας προσωπικές διαδρομές, ώστε να μπορείτε εύκολα να επιστρατεύσετε μία όταν το κίνητρο είναι χαμηλό.