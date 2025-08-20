Απολαυστικό και πανεύκολο κραμπλ με φράουλες

Απολαύστε ένα αφράτο και τραγανό κράμπλ φράουλας με βελούδινη κρέμα ζαχαροπλαστικής, ιδανικό για πρωινό, απογευματινό σνακ ή επιδόρπιο μετά το φαγητό.

Αν ψάχνετε για ένα γλυκό εύκολο, γρήγορο και ακαταμάχητο, το κραμπλ με φράουλες είναι η τέλεια συνταγή για εσάς. Τραγανό εξωτερικά και μαλακό εσωτερικά, γεμιστό με βελούδινη κρέμα ζαχαροπλαστικής και φρέσκες φράουλες που εκρήγνυνται γευστικά σε κάθε μπουκιά.

Η παρασκευή του το κραμπλ με φράουλες είναι παιχνιδάκι: χρειάζεστε λίγα υλικά και λίγα λεπτά για να το ετοιμάσετε. Και ενώ ψήνεται στο φούρνο, το σπίτι θα γεμίσει με ένα ακαταμάχητο άρωμα που θα κατακτήσει όλους. Είτε θέλετε να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους είτε απλώς να απολαύσετε κάτι νόστιμο, αυτό το γλυκό είναι πάντα καλή ιδέα. Δοκιμάστε το και αφήστε τον εαυτό σας να κατακτήσει το τέλειο μείγμα υφής και γεύσεων.

Υλικά

Για την κρέμα ζαχαροπλαστικής

3 κρόκοι αυγών

100 γρ. ζάχαρη

400 ml γάλα

30 γρ. κορν φλάουρ

1 λοβός βανίλιας ή ξύσμα λεμονιού

Για τη ζύμη

300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 γρ. ζάχαρη

100 γρ. λιωμένο και χλιαρό βούτυρο

1 αυγό

Ξύσμα 1 λεμονιού

16 γρ. baking powder

1 πρέζα αλάτι

Για τη γέμιση

200 γρ. φρέσκες φράουλες

Κρέμα ζαχαροπλαστικής (όπως παραπάνω)

Εκτέλεση

Για την κρέμα: Ζεσταίνουμε το γάλα σε κατσαρολάκι μαζί με τη βανίλια. Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε τους κρόκους με τη ζάχαρη μέχρι να γίνει ένα λευκό και αφράτο μείγμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε το κορν φλάουρ κοσκινισμένο. Ύστερα ρίχνουμε το ζεστό γάλα σιγά-σιγά ανακατεύοντας με ένα σύρμα. Επαναφέρουμε την κρέμα στο κατσαρολάκι και μαγειρεύουμε ανακατεύοντας μέχρι να πήξει. Αφαιρούμε τη βανίλια και την αφήνουμε να κρυώσει σε ένα μπολ, καλύπτοντας με μεμβράνη σε επαφή με την κρέμα.

Για τη ζύμη: Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, το baking powder και το αλάτι. Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο και δουλεύουμε με τα δάχτυλα μέχρι να γίνει ένα «αμμώδες» μείγμα. Ύστερα ενσωματώνουμε το αυγό χωρίς να σφίξουμε πολύ τη ζύμη. Σε μια ταρτιέρα στρωμένη με λαδόκολλα, απλώνουμε τα 2/3 της ζύμης στον πάτο και πιέζουμε ελαφρά. Ρίχνουμε από πάνω την κρύα κρέμα και προσθέτουμε τις φράουλες κομμένες. Σκεπάζουμε με την υπόλοιπη ζύμη τρίβοντάς την πάνω από τη γέμιση. Τέλος ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για 35-40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια. Αφήνουμε το κραμπλ να κρυώσει περίπου 2 ώρες πριν σερβίρουμε. Καλή απόλαυση.