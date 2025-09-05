Κρέμα Βαυαρίας με φρούτα του δάσους: Το εντυπωσιακό γλυκό για κάθε περίσταση

Ένα δροσερό, γευστικό και εντυπωσιακό γλυκό, ιδανικό ως επιδόρπιο ή για ειδικές περιστάσεις.

Η κρέμα Βαυαρίας ή η bavarese με φρούτα του δάσους είναι ένα κομψό και λαχταριστό γλυκό, τέλειο για όσους αναζητούν ένα εκλεπτυσμένο επιδόρπιο να μοιραστούν με φίλους και οικογένεια. Η συνταγή απαιτεί μερικά βήματα, όλα όμως αρκετά απλά, χρειάζεται μόνο λίγη υπομονή για να τηρηθούν οι χρόνοι ξεκούρασης που απαιτούνται.

Πώς να τη σερβίρετε

Μόλις είναι έτοιμη, μπορούμε να διακοσμήσουμε τη bavarese με φρούτα του δάσους. Εμείς προσθέσαμε μόνο φρούτα στο κέντρο, αλλά μπορούμε να εμπλουτίσουμε τις κορυφές με σαντιγί, μαρέγκες, λωρίδες λιωμένης σοκολάτας κ.ά. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε μαζί αυτό το εντυπωσιακό και λαχταριστό γλυκό.

Υλικά

150 γρ. φρέσκια κρέμα γάλακτος

Για την κρέμα

4 κρόκοι αυγών

120 γρ. ζάχαρη

Εκχύλισμα βανίλιας

350 γρ. γάλα

Για πήξιμο

12 γρ. ζελατίνη σε φύλλα

40 γρ. φρέσκια κρέμα γάλακτος, ζεστή

Για τα φρούτα του δάσους

500 γρ. φρούτα του δάσους

50 γρ. ζάχαρη

3 κουταλιές νερό

Για διακόσμηση

Φρούτα του δάσους

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε την κρέμα: Σε ένα μπολ βάζουμε τους κρόκους, τη ζάχαρη και το εκχύλισμα βανίλιας. Ανακατεύουμε με ένα σύρμα μέχρι να γίνει λείο και κρεμώδες μείγμα. Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το γάλα μέχρι λίγο πριν βράσει. Ρίχνουμε το μείγμα των κρόκων στο ζεστό γάλα και ανακατεύουμε καλά. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για 4 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς χωρίς να βράσει.

Μεταφέρουμε την κρέμα σε ένα μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη σε επαφή με την επιφάνεια και αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια τη βάζουμε στο ψυγείο. Ταυτόχρονα, μαγειρεύουμε τα φρούτα του δάσους: Βάζουμε τα φρούτα σε μια κατσαρολα μαζί με ζάχαρη και 3 κουταλιές νερό. Μαγειρεύουμε για 10 λεπτά σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συχνά. Μεταφέρουμε τα φρούτα σε ψηλό και στενό ποτήρι και πολτοποιούμε με μπλέντερ και αφήνουμε να κρυώσει.

Μουλιάζουμε τη ζελατίνη σε κρύο νερό για 15 λεπτά. Χτυπάμε 150 γρ. φρέσκια κρέμα γάλακτος με μίξερ. Προσθέτουμε την κρύα κρέμα και ανακατεύουμε. Φιλτράρουμε το μείγμα φρούτων και το προσθέτουμε στην κρέμα, ανακατεύοντας. Στραγγίζουμε και στίβουμε τη ζελατίνη και τη διαλύουμε σε ζεστή κρέμα γάλακτος. Ενώνουμε το μείγμα με την κρέμα και ανακατεύουμε γρήγορα. Ρίχνουμε το μείγμα σε φόρμα (π.χ. σιλικόνης 22 εκ.) και βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες. Μόλις σφίξει, ξεφορμάρουμε και διακοσμούμε με φρούτα του δάσους στο κέντρο ή όπως επιθυμούμε.

Συμβουλές

Για να εξοικονομήσετε χρόνο, μπορείτε να ετοιμάσετε την κρέμα και το μείγμα φρούτων από την προηγούμενη μέρα και να τα βάλετε στο ψυγείο. Αν χρησιμοποιείτε μεταλλική φόρμα, για να ξεφορμάρετε πιο εύκολα, βυθίστε τη για λίγα δευτερόλεπτα σε ζεστό νερό χωρίς να λιώσει το γλυκό. Αν η κρέμα δεν είναι τελείως λεία, μπορείτε να την πολτοποιήσετε με μπλέντερ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βατόμουρα, κόκκινα σταφύλια, μύρτιλα, φράουλες ή φραουλίτσες για ποικιλία. Η bavarese με φρούτα του δάσους διατηρείται στο ψυγείο για 2-3 ημέρες, καλυμμένη με καπάκι ή σε αεροστεγές δοχείο.