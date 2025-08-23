Ένα απροσδόκητο αλλά πεντανόστιμο γλυκό: Τηγανητά σπαγγέτι με ρικότα και ζαχαρωμένα φρούτα

Τα τηγανητά σπαγγέτι είναι μακαρόνια που γίνονται γλυκά σε αυτό το επιδόρπιο-έκπληξη.

Ένα πιάτο που όλοι γνωρίζουμε ως ζυμαρικό μεταμορφώνεται σε γλυκό έκπληξη, γεμάτο αρώματα εσπεριδοειδών, αφράτη ρικότα και πολύχρωμα ζαχαρωμένα φρούτα. Η συνταγή αυτή είναι ιδανική για όσους θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, που συνδυάζει την αυθεντικότητα με την πρωτοτυπία.

Υλικά

200 γρ. ρικότα πρόβεια

200 γρ. σπαγγέτι

100 γρ. ζάχαρη άχνη

100 γρ. μέλι εσπεριδοειδών

Ζάχαρη κρυσταλλική

Κανέλα σε σκόνη

Ζαχαρωμένα φρούτα: πορτοκάλι, μανταρίνι, κεράσια

Ηλιέλαιο για τηγάνισμα

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Chiara Cadeddu

Εκτέλεση

Βράζουμε τα σπαγγέτι σε νερό με ζάχαρη, και τα στραγγίζουμε όσο είναι al dente. Παίρνουμε το 1/6 από τα μακαρόνια, σχηματίζουμε μια φωλιά και την τηγανίζουμε τη σε άφθονο καυτό ηλιέλαιο μέχρι να ροδίσει. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία φτιάχνοντας άλλες 4-6 φωλιές. Ανακατεύουμε τη ρικότα με τη ζάχαρη άχνη και μια πρέζα κανέλα, μέχρι να έχουμε μια αφράτη κρέμα.

Στη συνέχεια απλώνουμε ένα στρώμα κρέμας ρικότας στα πιάτα, βάζουμε από πάνω τις τηγανητές φωλιές και διακοσμούμε με κομματάκια ζαχαρωμένων φρούτων (κεράσια γύρω γύρω, πορτοκάλι και μανταρίνι επάνω). Τελειώνουμε με μια λεπτή γραμμή μελιού. Καλή απόλαυση.