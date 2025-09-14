Σορμπέ μάνγκο για μια εξωτική απόλαυση

Μια φρουτένια, δροσερή συνταγή που γίνεται σε λίγα λεπτά.

Το σορμπέ μάνγκο είναι η απόδειξη ότι με λίγα υλικά μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα γλυκό που εντυπωσιάζει με τη γεύση και την εμφάνισή του. Η φυσική γλυκύτητα του φρούτου, σε συνδυασμό με τη φρεσκάδα της μέντας, χαρίζει ένα αποτέλεσμα δροσερό, ελαφρύ και απολαυστικό για κάθε στιγμή της ημέρας.

Αυτή η συνταγή μπορεί να γίνει και με πολλά άλλα φρούτα. Οι ώριμες μπανάνες, ενώ εξαιρετική είναι και η εκδοχή με μούρα, ή τον χειμώνα με ώριμους λωτούς. Η μέντα τονίζει τη φυσική γλυκύτητα των φρούτων – χρειάζεται όμως προσοχή στη δόση: για 2 μάνγκο αρκούν 2-3 φυλλαράκια.

Υλικά

2 ώριμα μάνγκο

2 κουταλιές σιρόπι αγαύης

1 πρέζα αλάτι

Φρέσκια μέντα

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Giacomo Bretzel

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τα μάνγκο, αφαιρούμε τα κουκούτσια και κόβουμε τη σάρκα τους σε κυβάκια. Τα τοποθετούμε σε αεροστεγές δοχείο και τα αφήνουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 6 ώρες ή όλη τη νύχτα. Στη συνέχεια βγάζουμε τα κυβάκια μάνγκο από την κατάψυξη, τα αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 10 λεπτά και τα ρίχνουμε στο μούλτι, προσθέτοντας το σιρόπι αγαύης, μια πρέζα αλάτι και λίγα φύλλα μέντας. Χτυπάμε καλά μέχρι να πάρουμε μια λεία και ομοιογενή κρέμα, προσθέτοντας λίγο παγωμένο νερό (έως 50 γρ.), αν χρειαστεί, για να διευκολύνουμε την ανάμειξη. Σερβίρουμε αμέσως το σορμπέ, γαρνίροντας με φρέσκια μέντα.