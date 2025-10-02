Clafoutis με σταφύλια – το γαλλικό γλυκό του φθινοπώρου

Το clafoutis είναι ένα γαλλικό γλυκό φούρνου με βάση τα εποχικά φρούτα. Ας το ετοιμάσουμε σε φθινοπωρινή εκδοχή με σταφύλια, είτε λευκά είτε μαύρα.

Το clafoutis είναι μια παρασκευή γαλλικής προέλευσης, ένα γλυκό που γίνεται με μείγμα από αυγά, ζάχαρη, αλεύρι, γάλα, μπέικιν πάουντερ και αλάτι, και στη συνέχεια προστίθενται πολλά φρούτα εποχής και είναι εύκολο να το φτιάξετε. Το πιο κλασικό είναι το Clafoutis με κεράσια, ιδανικό για την άνοιξη, αλλά σήμερα σας προτείνουμε μια φθινοπωρινή εκδοχή του γλυκού: το Clafoutis με σταφύλια, που μπορείτε να φτιάξετε είτε με λευκά σταφύλια, είτε με μαύρα, όπως σε αυτή τη συνταγή.

Το clafoutis μπορεί να παρασκευαστεί με όλα τα φρούτα της επιλογής σας, ανάλογα με την εποχή. Υπάρχουν, για παράδειγμα, το Clafoutis με μήλα, το Clafoutis με βατόμουρα, το Clafoutis με δαμάσκηνα και αμύγδαλα, το Clafoutis με ροδάκινα, με βερίκοκα, με φράουλες, με κεράσια ή με σύκα. Και μπορείτε να το φτιάξετε ακόμη και σε αλμυρή εκδοχή: Clafoutis με λαχανικά και μπρι, Clafoutis με κολοκύθια και μελιτζάνες ή Clafoutis με αγκινάρες.

Υλικά

300 γρ. σταφύλια χωρίς κουκούτσια

180 γρ. γάλα

80 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

80 γρ. αλεύρι

2 μεγάλα αυγά

Βούτυρο

Ζάχαρη άχνη

Μπέικιν πάουντερ

½ λοβός βανίλιας

Αλάτι

Εκτέλεση

Για αρχή χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη. Προσθέτουμε το αλεύρι κοσκινισμένο μαζί με ένα κουταλάκι μπέικιν πάουντερ, μια πρέζα αλάτι και τους σπόρους από μισό λοβό βανίλιας. Συμπληρώνουμε με το γάλα και ανακατεύουμε μέχρι να πάρουμε ένα λείο μείγμα χωρίς σβώλους.

Βουτυρώνπουμε ένα πυρίμαχο σκεύος (ø 20 εκ., ύψος 4 εκ.) και μοιράζουμε τα σταφύλια στον πάτο. Ρίχνουμε από πάνω το μείγμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C για περίπου 30 λεπτά. Όταν είναι έτοιμο το αφήνουμε να κρυώσει, πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και σερβίρουμε. Καλή απόλαυση.