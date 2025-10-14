Αφράτα και πανεύκολα pancakes με ρικότα και κομματάκια σοκολάτας

Αυτά τα pancakes με ρικότα και σταγόνες σοκολάτας είναι η απόλυτη έννοια του comfort food.

Τα σημερινά pancakes με ρικότα και σταγόνες σοκολάτας είναι μια μικρή απόλαυση που θυμίζει σπίτι και τρυφερότητα. Χρειάζονται ελάχιστα υλικά, λίγες κινήσεις και ένα ζεστό τηγάνι και θα νιώσετε ότι η ημέρα έγινε ήδη πιο γλυκιά. Τα pancakes άλλωστε, γεννήθηκαν έτσι: ως ένα απλό φαγητό φτιαγμένο με αλεύρι, αυγά και γάλα πάνω σε ζεστές πέτρες. Σήμερα είναι το απόλυτο σύμβολο του γλυκού πρωινού, όμως μπορούμε να τα απολαύσουμε ακόμα και το απόγευμα, όταν τελειώνει η δουλειά και χρειαζόμαστε ένα γλυκό διάλειμμα που θα μας ζεστάνει την καρδιά στις φθινοπωρινές ημέρες.

Κια αυτή η εκδοχή με ρικότα και σταγόνες σοκολάτας είναι εκείνη που φτιάχνουμε πιο συχνά. Η ρικότα κάνει τα pancakes κρεμώδη μέσα και αφράτα σαν σύννεφα, ενώ η σοκολάτα, που λιώνει σιγά σιγά στο ψήσιμο, απελευθερώνει ένα άρωμα που σας κάνει να ξεχνάτε κάθε σκέψη. Η αλήθεια είναι πως, όπως και η ζωή, τα pancakes δεν χρειάζονται πολλά για να είναι τέλειες — μόνο λίγο χρόνο, ένα ζεστό τηγάνι και τη διάθεση να χαρίσετε στον εαυτό σας κάτι όμορφο.

Επίσης αυτό που μας αρέσει είναι ότι προσαρμόζονται στη στιγμή. Το πρωί μπορείτε να τα συνοδέψετε με έναν καφέ και φρέσκα κόκκινα φρούτα. Το απόγευμα, γίνονται ένα γλυκό σνακ για να το μοιραστείτε με κάποιον αγαπημένο, βλέποντας μια ταινία ή απλώς κουβεντιάζοντας στον καναπέ. Ένα απλό γλυκό που όμως έχει τη δύναμη να σας φτιάξει τη διάθεση ακόμη και στις πιο δύσκολες ημέρες.

www.cosatipreparopercena.com

Υλικά

200 γρ. ρικότα

130 γρ. αλεύρι

2 αυγά

125 ml γάλα

50 γρ. σταγόνες σοκολάτας

50 γρ. ζάχαρη

1 + 1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ χτυπάμε τα ασπράδια μέχρι να γίνουν μαρέγκα. Σε ένα άλλο μπολ, ανακατεύουμε τη ρικότα με τους κρόκους. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και μια πρέζα αλάτι. Ύστερα ρίχνουμε το γάλα και το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ. Στη συνέχεια ενσωματώνουμε απαλά τα ασπράδια, ανακατεύοντας από κάτω προς τα πάνω και προσθέτουμε τις σταγόνες σοκολάτας. Τέλος ψήνουμε σε αντικολλητικό τηγάνι και μόλις σχηματιστούν φουσκάλες στην επιφάνεια, τα γυρίζουμε. Et voilà!