Αφράτα, σιροπιασμένα και γεμάτα αρώματα πορτοκαλιού, κανέλας και μελιού - η κλασική συνταγή για μελομακάρονα που δεν λείπει ποτέ από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Υπάρχουν μυρωδιές που μας μεταφέρουν αμέσως στα Χριστούγεννα — το πορτοκάλι που ζεσταίνεται στον φούρνο, η κανέλα, το γαρύφαλλο και φυσικά το μέλι. Τα μελομακάρονα δεν είναι απλώς ένα γλυκό· είναι τελετουργία. Είναι εκείνες οι στιγμές στην κουζίνα που ο χρόνος επιβραδύνει, τα ταψιά γεμίζουν, τα χέρια κολλάνε από το σιρόπι και το σπίτι αποκτά τη θαλπωρή των γιορτών.

Κάθε οικογένεια έχει τη δική της εκδοχή, το δικό της «μυστικό», αλλά η ουσία παραμένει ίδια: Αφράτα, σιροπιασμένα όσο πρέπει, γεμάτα αρώματα μελομακάρονα που ξυπνούν αναμνήσεις παιδικών Χριστουγέννων. Είτε τα φτιάχνετε για το γιορτινό τραπέζι, είτε για να τα χαρίσετε, είτε απλώς για να απολαύσετε έναν καφέ με κάτι γλυκό, τα μελομακάρονα είναι η πιο αυθεντική γεύση των γιορτών.

Πώς να φτιάξετε τα καλύτερα μελομακάρονα

Η παρασκευή των παραδοσιακών μελομακάρονων δεν είναι δύσκολη, αρκεί να δώσετε προσοχή σε μερικές λεπτομέρειες:

Μην παραζυμώνετε τη ζύμη

Πάντα βουτάτε τα ζεστά μελομακάρονα σε κρύο σιρόπι

Χρησιμοποιήστε σιμιγδάλι στη ζύμη

Προετοιμασία ζύμης

Όταν ετοιμάζετε τη ζύμη, είναι σημαντικό να μην τη δουλέψετε υπερβολικά. Αν ζυμωθεί πολύ, το λάδι θα διαχωριστεί και τα μελομακάρονα θα βγουν λιπαρά. Ζυμώστε απαλά μέχρι να ενωθούν τα υλικά και να έχετε μια μαλακή ζύμη. Πάντα να φτιάχνετε και να ψήνετε τα μελομακάρονα την ίδια μέρα. Αν αφήσετε τη ζύμη στο ψυγείο, το λάδι θα διαχωριστεί. Μην προσθέσετε παραπάνω αλεύρι από όσο απαιτεί η συνταγή, γιατί τα μπισκότα θα σκληρύνουν.

Το μυστικό του σιροπιάσματος

Το αρωματικό σιρόπι είναι η ψυχή των μελομακάρονων. Για να απορροφήσουν σωστά το σιρόπι, πρέπει τα καυτά μελομακάρονα να μπαίνουν απευθείας σε κρύο ή χλιαρό σιρόπι. Φτιάξτε πρώτα το σιρόπι και αφήστε το να κρυώσει. Στη συνέχεια ετοιμάστε τη ζύμη. Αν βιάζεστε, μπορείτε να βάλετε το σιρόπι στο ψυγείο. Για ζουμερά μελομακάρονα, αφήστε τα στο σιρόπι περίπου 10–20 δευτερόλεπτα. Το σιμιγδάλι απορροφά υγρά σε μεγάλο βαθμό, γι’ αυτό και κάνει τα μελομακάρονα πιο μαλακά εσωτερικά και ελαφρώς τραγανά εξωτερικά.

Πόσο διατηρούνται φρέσκα

Χάρη στις αντιμικροβιακές ιδιότητες του μελιού, τα μελομακάρονα διατηρούνται φρέσκα για 2–3 εβδομάδες, αρκεί να φυλάσσονται σε αεροστεγές δοχείο σε θερμοκρασία δωματίου.

© Shutterstock

Υλικά

Για τη ζύμη

150 γρ. ψιλό σιμιγδάλι

500 γρ. μαλακό αλεύρι

1/2 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

100 γρ. χυμό πορτοκαλιού

3 κ.σ. κονιάκ

100 γρ. ζάχαρη

1 γεμάτη κ.σ. κανέλα

1/3 κ.γ. μοσχοκάρυδο

1/3 κ.γ. γαρύφαλλο

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1/2 κ.σ. μαγειρική σόδα

90 γρ. νερό

125 γρ. ελαιόλαδο

125 γρ. ηλιέλαιο

50 γρ. μέλι

Ξύσμα από 2 πορτοκάλια

Για το σιρόπι

300 γρ. νερό

600 γρ. ζάχαρη

2 ξυλάκια κανέλας

3 γαρίφαλα

1 πορτοκάλι κομμένο στη μέση

200 γρ. μέλι

Για το γαρνίρισμα

200 γρ. καρύδια ψιλοκομμένα

Κανέλα (προαιρετικά)

Γαρύφαλλο σε σκόνη (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Ξεκινάμε φτιάχνοντας το σιρόπι. Βάζουμε όλα τα υλικά εκτός από το μέλι σε μια κατσαρόλα και βράζουμε για 3–4 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το μέλι και αφήνουμε να κρυώσει.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το σιμιγδάλι, το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ. Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε τον χυμό πορτοκαλιού, το κονιάκ, τη ζάχαρη και τα μπαχαρικά. Προσθέτουμε τη μαγειρική σόδα και ανακατεύουμε μέχρι να αφρίσει. Ρίχνουμε νερό, τα λάδια, το ξύσμα από τα πορτοκάλια και το μέλι. Στη συνέχεια ενώνουμε τα δύο μείγματα και ζυμώνουμε απαλά μέχρι να έχουμε μια μαλακή, ελαφρώς κολλώδη ζύμη.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Πλάθουμε μελομακάρονα, τα βάζουμε σε ένα ταψί, πιέζουμε ελαφρά με πιρούνι και τρυπάμε την επιφάνεια. Ψήνουμε για 15–20 λεπτά μέχρι να ροδίσουν. Ύστερα βουτάμε αμέσως τα ζεστά μελομακάρονα στο κρύο σιρόπι για 10–20 δευτερόλεπτα. Σερβίρουμε με καρύδια. Φυλάξτε τα σε αεροστεγές δοχείο σε θερμοκρασία δωματίου – θα διατηρηθούν όλη την περίοδο των Χριστουγέννων.