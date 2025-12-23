Η κρέμα μασκαρπόνε που θα σε κάνει να γλείφεις το κουτάλι

Μάθετε πώς να φτιάξετε την κρέμα μασκαρπόνε χωρίς ωμά αυγά, εύκολα και γρήγορα, για να σερβίρετε σε ποτήρι ή να συνοδεύσετε άλλα γλυκά.

Η κρέμα μασκαρπόνε είναι μια βασική παρασκευή της ζαχαροπλαστικής, που μπορούμε να σερβίρουμε ως γλυκό σε ποτήρι ή να τη χρησιμοποιήσουμε για να γεμίσουμε τούρτες και άλλα γλυκά. Αυτή η κρέμα είναι από τις πιο αγαπημένες κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και χρησιμοποιείται συχνά για να συνοδεύσει διάφορα γλυκά. Με λίγα λόγια, μια τέλεια κρέμα αν ψάχνουμε ένα δροσερό γλυκάκι για να ετοιμάσουμε για τους καλεσμένους μας στις γιορτές.

Κρέμα μασκαρπόνε: Πώς να την ετοιμάσετε

Για να αποφύγουμε την κατανάλωση ωμών αυγών, ακολουθήσαμε μια λίγο πιο χρονοβόρα διαδικασία, που όμως μας εξασφαλίζει ένα εξαιρετικό και κυρίως ασφαλές αποτέλεσμα. Θα ετοιμάσουμε μια κρέμα αγγλικής βάσης και θα τη μαγειρέψουμε σε μπεν μαρί, για να την αφήσουμε μετά να κρυώσει και να την ανακατέψουμε πρώτα με το μασκαρπόνε και στη συνέχεια με τη σαντιγί.

Για αυτή τη συνταγή θα χρειαστούμε ένα θερμόμετρο κουζίνας, γιατί πρέπει να μετρήσουμε τη θερμοκρασία της κρέμας και να την αποσύρουμε από τη φωτιά όταν φτάσει στους 82°C. Η σύσταση της κρέμας είναι αρκετά ρευστή, καθώς δεν περιέχει αλεύρι ή άμυλο. Είναι καλό να την καλύψουμε με διαφανή μεμβράνη και να την αφήσουμε να κρυώσει τελείως για να πήξει. Αφού προσθέσουμε το μασκαρπόνε και τη σαντιγί, η κρέμα μασκαρπόνε χωρίς ωμά αυγά είναι έτοιμη για απόλαυση.

Πώς να τη σερβίρουμε

Μπορούμε να βάλουμε την κρέμα μασκαρπόνε σε ποτηράκια ή μπολ για να την απολαύσουμε κρύα από το ψυγείο με μια ελαφριά σκόνη κακάο: ένα γλυκό σε ποτήρι ακαταμάχητο. Αν θέλουμε, μπορούμε επίσης να προσθέσουμε φρέσκα φρούτα ή ξηρούς καρπούς, κομμάτια σοκολάτας ή λιωμένη σοκολάτα, ή να προσθέσουμε στον πάτο μπισκότα ή σαβουαγιάρ για ένα γρήγορο ατομικό τιραμισού. Εναλλακτικά, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να γεμίσουμε τούρτες ή τάρτες. Είναι πραγματικά ευέλικτη και πεντανόστιμη. Πάμε να ετοιμάσουμε μαζί την κρέμα μασκαρπόνε.

Freepik

Υλικά

3 κρόκοι αυγών

60 γρ. λευκή ζάχαρη

Εκχύλισμα βανίλιας, κατά βούληση

250 ml γάλα

400 γρ. μασκαρπόνε

300 mlσαντιγί ζαχαρούχα

Εκτέλεση

Ξεκινάμε με την κρέμα αγγλικής βάσης: Βάζουμε τους κρόκους σε ένα μπολ και προσθέτουμε τη ζάχαρη και το εκχύλισμα βανίλιας. Ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Προσθέτουμε το γάλα, λίγο-λίγο, συνεχίζοντας το ανακάτεμα. Μαγειρεύουμε την κρέμα σε μπεν μαρί, σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς με το σύρμα. Όταν φτάσει τους 82°C, είναι έτοιμη. Θα χρειαστούν περίπου 15 λεπτά. Αποσύρουμε το μπολ από τη φωτιά, καλύπτουμε την κρέμα με διαφανή μεμβράνη και την αφήνουμε να κρυώσει τελείως.

Μόλις κρυώσει, τη βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέτουμε το μασκαρπόνε. Ανακατεύουμε με ηλεκτρικό μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα για να ενσωματωθεί. Σε ξεχωριστό μπολ, χτυπάμε τη σαντιγί μέχρι να έχει αρκετά σφιχτή υφή. Ενσωματώνουμε τη σαντιγί στην κρέμα σε τρεις δόσεις, ανακατεύοντας με σπάτουλα με κινήσεις από κάτω προς τα πάνω. Η κρέμα μασκαρπόνε είναι έτοιμη.

Συμβουλές

Η κρέμα αγγλικής βάσης πρέπει να μαγειρεύεται σε μπεν μαρί σε χαμηλή φωτιά, δεν μπορεί να μαγειρευτεί όπως η κρέμα ζαχαροπλαστικής. Αν θέλουμε να εξοικονομήσουμε χρόνο, μπορούμε να την φτιάξουμε από την προηγούμενη μέρα και να τη διατηρήσουμε καλά καλυμμένη στο ψυγείο. Η κρέμα μασκαρπόνε μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο για δύο ημέρες σε αεροστεγές δοχείο.